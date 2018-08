Novi prijedlog zakona izazvat će gašenje malog poduzetništva i Start-up scene

Navikli smo od ove Vlade na svakakve nebuloze, ali novi prijedlog izmjena Zakona o doprinosima rijetko je viđen pokušaj upropaštavanja i onako upropaštene ekonomije u Hrvatskoj.

Na stranu sada takozvana rasterećenja rada koja su dio ovog prijedloga, jer su tako niska da njihov učinak na plaće neće biti nikakav, jedan prijedlog izmjene zaslužuje posebnu pozornost. U maniri najgorih socijalističkih zakonodavaca, bez imalo osjećaja za male poduzetnike koji u razvijenim zemljama čine okosnicu privrede, Vlada povećava koeficijent obračuna plaća sa 0,65 na 1,1.

Neupućenome to ništa ne znači, no u stvarnom životu to znači da vlasnik i najmanje tvrtke, malog jdoo-a sa samo jednim zaposlenim, mora(!) sebi isplatiti minimalnu bruto plaću od preko 11.000 kn. Ako to sebi ne osigura svaki mjesec biti će na udaru inspekcija jer je u prekršaju.

Znači, mučite se, radite, naplaćujete, sve ono što je nepoznato većini u državnom aparatu, i ne uspijete jedan mjesec sebi osigurati toliki iznos za plaću, vi ste u ozbiljnom prekršaju – kaže Ante Renić, član predsjedništva stranke Pametno.

Nije dovoljan vrlo visoki PDV, nije dovoljan porez na dobit, porez na dohodak, cijela sila parafiskalnih nameta, sad ćete još propisivati malim i mikro poduzetnicima koliku plaću moraju uplatiti kako bi vi uzeli više, a što je najgore, sve pod krinkom tobožnjeg rasterećenja rada i pomoći poduzetnicima. Za rubriku vjerovali ili ne.

Ne smije država propisivati poduzetniku koliku ce sebi plaću isplatiti.

Rezultat svega predloženog, ako se prihvati u ovakvom obliku, naravno neće biti više naplaćenog poreza, nego puno više iseljavanja, otpuštanja i rada na crno, jer tko će se u takvim uvjetima usuditi osnovati svoju tvrtku i poslovati kako zakon propisuje.

Sve dobro opisuje komentar drage kolegice koji kaže: „Pa vlada nam svima čini uslugu, pokazuje kojim smjerom se trebamo kretat. Mladi vanka, mi stariji ili vanka ili na crno.“

>> Pogledajte video - Kako se građani nose s toplinskim valom