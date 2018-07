Novi predsjednik Meksika Obrador obradovao sirotinju

Novi je predsjednik Meksika Andres Manuel Lopez Obrador, kandidat Demokratske revolucionarne stranke. Dakle, ljevičar. I to je prvi put nakon Lázara Cardenasa koji je na čelu zemlje bio 30-ih godina prošlog stoljeća. Nakon njega vladali su redom konzervativci. Obrador je u kampanju koju je najviše vodio u pueblosima, odnosno gradićima i selima, donio nešto što je bilo sasvim razumljivo običnom meksičkom puku – ljevičarski populizam. Jer, osim što je lijevo orijentiran, Obrador je i nacionalist. Pa eto savršenog antipoda Donaldu Trumpu odmah preko Rio Grandea.

Žrtve globalizacije

A osmisliti retoriku nije bilo pretjerano teško jer njegovu je domovinu od 130 milijuna ljudi globalizacija pogodila osobito teško, uništavajući malo poduzetništvo i poljoprivredu, tjerajući stanovništvo u gospodarske migracije i zapuštajući infrastrukturu. Profesionalni političar, odmah nakon što je diplomirao, pridružio se Institucionalnoj revolucionarnoj stranci, no kada se ona počela pomicati prema ekonomiji slobodnog tržišta, napustio ju je i osnovao svoju Demokratsku revolucionarnu stranku.

Foto: Reuters/PIXSELL

S njom je najprije osvojio mandat kao gradonačelnik glavnog grada Ciudad de Mexica 2000., a onda 2006. godine došao vraški blizu predsjedničkog mandata. Nedostajalo mu je 0,6 posto, nije u to vjerovao, organizirao je demonstracije blokirajući meksičke ulice mjesecima. Sljedeći put, 2012., izgubio je za šest posto, no sud mu nije uvažio žalbu na rezultat. No sada je pobijedio, i to s novom strankom Morena, što bi u prijevodu bilo Pokret za nacionalnu obnovu. Pobijedio je s rekordnom razlikom (53%) otkako je u Meksiku demokracije, dakle zadnjih 20 godina.

Iako on poput Cardenasa 30-ih godina sasvim sigurno neće kretati u nacionalizaciju naftnih polja iz ruku američkih i britanskih vlasnika, njegova politika trebala bi biti stubokom drugačija od dosadašnje.

– Slijede duboke promjene, iako poštujem svakog Meksikanca, dat ćemo prioritet najsiromašnijima i zaboravljenima – rekao je Obrador nakon pobjede.

Naftno pitanje

Što se nafte tiče, provjerit će se zakonitost ugovora potpisanih za odlazećeg predsjednika Nieta. Obrador će se maknuti i iz njegove rezidencije, smjestit će se u Zocalu, stariju palaču u povijesnom središtu Ciudad de Mexica, upravo tamo gdje su 2006. njegovi pristaše prosvjedovali nakon njegova tijesna izbornog poraza. Tamo će, kaže, biti bliže narodu. Investitori su oprezni, ne vjeruju još do kraja Obradorovim obećanjima koja uključuju i borbu protiv korupcije, kao i protiv narkokartela koji ostavljaju tepihe mrtvih po meksičkom krajoliku. U tome će mu, tvrdi Obrador, pomoći i sam papa Franjo.

