Novi potres na Banovini: 'Probudio nas je, bio je jedan od najjačih nakon dosta vremena'

Jak potres jutros je probudio stanovnike Banovine. "Jutros, 1. lipnja 2021. godine u 5 sati i 7 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnja EMS ljestvice", izvijestila je Seizmološka služba.

Podrhtavanje se osjetilo, u Sisku, Petrinji, Glini...

Felt #earthquake (#potres) M3.9 strikes 11 km SW of #Sisak (#Croatia) 7 min ago. Please report to: https://t.co/31lL3vl7Wm pic.twitter.com/z2aNmi5kBQ