Novi obrat: Fantom s Trešnjevke završio u Remetincu

Darko K. (41), koji je u medijima dobio nadimak Fantom s Trešnjevke, završio je , kako se neslužbeno doznaje, u Remetincu. Tijekom dana je doveden u zagrebački zatvor i to nakon što je izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda, preinačilo odluku suca istrage te mu odredilo istražni zatvor. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, a cijela je priča počela prošli tjedan kada je uhićen, ispitan i doveden na sud, no istražni zatvor mu nije određen, pa se tužiteljstvo žalilo, a žalbu im je usvojilo izvanraspravno vijeće, preinačivši dotadašnju odluku.

Fantoma s Trešnjevke se sumnjiči da je od travnja 2020. do 14. srpnja 2020. te od 21. ožujka 2022. do 4. travnja 2022. u Zagrebu, pratio i uhodio 24-godišnjakinju. Cilj mu je bio da uznemiri i uspostavi neželjeni kontakt. Dočekivao ju na adresi gdje radi, slijedio je biciklom, napadno gledao, snimao mobitelom, obraćao joj se, iako mu je ona nedvosmisleno dala do znanja da ne želi taj kontakt. Uhićen je 2. svibnja u 22.10 kada je zagrebačku policiju nazvao građanin koji im je prijavio da je u Ivanečkoj ulici na Trešnjevci uočio osobu u dvorištu koja gleda kroz prozore kuće. Policajci su brzo došli na mjesto događaja te su ga uspjeli uhititi iako je bio pobjegao.