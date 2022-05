Fantom s Trešnjevke nije pritvoren, tužiteljstvo će se žaliti

Muškarac (41), koji je postao poznat kao Fantom s Trešnjevke, uhićen je neki dan i osumnjičen za nametljivo ponašanje zbog čega je ispitan na ODO Zagreb.

Nakon što je ispitan na tužiteljstvu, doveden je pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda radi određivanja istražnog zatvora. Tražili su da ga se pritvori zbog opasnosti od ponavljanja djela. No sudac istrage im je zahtjev odbio, te ga pustio da se brani sa slobode. Tužiteljstvo je najavilo da će se žaliti na tu odluku.

Fantoma s Trešnjevke se sumnjiči da je od travnja 2020. do 14. srpnja 2020. te od 21. ožujka 2022. do 4. travnja 2022. u Zagrebu, pratio i uhodio 24-godišnjakinju. Cilj mu je bio da uznemiri i uspostavi neželjeni kontakt. Dočekivao ju na adresi gdje radi, slijedio je biciklom, napadno gledao, snimao mobitelom, obraćao joj se, iako mu je ona nedvosmisleno dala do znanja da ne želi taj kontakt. Serijski voajer je tako vrebao više žrtava, odnosno zapravo je terorizirao cijeli kvart.

Kako smo već o tome pisali, odjeven u crno, noću je ulazio u dvorišta, virio kroz prozore, uhodio Trešnjevčanke, a katkad ih je i snimao. Kada bi ga zamijetili, pobjegao bi na biciklu.

I tako je išlo do 2. svibnja u 22.10 kada je zagrebačku policiju nazvao građanin koji im je prijavio da je u Ivanečkoj ulici na Trešnjevci uočio osobu u dvorištu koja gleda kroz prozore kuće. Policajci su brzo došli na mjesto događaja te su ga uspjeli uhititi iako je bio pobjegao.

>> VIDEO Konačno ulovili 'Fantoma s Trešnjevke': Godinama je uhodio djevojku i zurio ljudima u prozore, građani odahnuli: Sad možemo mirno spavati