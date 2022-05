Konačno ulovili 'Fantoma s Trešnjevke': Godinama je uhodio djevojku i zurio ljudima u prozore

Zagrebački policajci uspjeli su uhvatiti 'Fantoma s Trešnjevke' koji je posljednje dvije godine učestalo uhodio 24-godišnjakinju.

Naime, ovoga ponedjeljka oko 22.10 sati policijski službenici zaprimili su dojavu građanina da je u Ivanečkoj ulici na Trešnjevci uočio osobu u dvorištu koja gleda kroz prozore kuće. Uslijedio je poziv građanina policiji. Dolaskom na adresu, muškarac je već bio pobjegao ali temeljem korisnih informacija koje su žurno prikupljene, policajci s Trešnjevke krenuli su u potragu za njim. Brzo su na terenu uočili moguću traženu osobu, koju su doveli u službene prostorije, stoji u priopćenju.



Policijski službenici ubrzo su utvrdili da je 41-godišnjak osoba koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela „Nametljivo ponašanje“ na štetu 24-godišnjakinje.



Naime, sumnja se da je od početka travnja do polovice srpnja 2020. godine ustrajno, u više navrata pratio te uhodio djevojku, pokušavajući s njom uspostaviti kontakt koji je djevojka nedvojbeno odbijala.



Također je bez njezine volje dočekivao ju ispred adrese zaposlenja da bi se potom s biciklom vozio pored nje sve do adrese stanovanja što je kod iste izazivalo tjeskobu i strah za vlastitu sigurnost, i tako sve do 2022. godine.



Kroz provedeno kriminalističko istraživanje policijski službenici s Trešnjevke su došli do korisnih saznanja da se je 41-godišnjak u proteklom razdoblju ponašao i društveno neprihvatljivo na način da je zalazio u dvorišta obiteljskih kuća te zagledavao se kroz prozore ali čime nije ispunio obilježja kaznenog djela i prekršaja.



Zbog svoga takvog učestalog neprihvatljivog i nadasve neobičnog ponašanja, građani su ga prozvali „Fantomom s Trešnjevke“.



Građanin s Trešnjevke zahvalio se policiji pismom:



''Poštovani svi, dobro jutro, meni osobno jest.



Kao što sam se javio za pomoć tako se moram i javiti da je nepoznata osoba sinoć privedena kako su me obavijestili.

Vidjet ćemo što će što će sustav države napraviti da se toj osobi pomogne jer prije svega toj osobi treba pomoć.



Sinoć smo šetajući Ivanečkom ulicom na Trešnjevci i uočili tu osobu u dvorištu kuće br. 39. Kada smo počeli vikati na njega ostavio je bicikl i ispao mu je mobitel na što smo pozvali policiju.

Moram napomenuti da je iz iste kuće kasnije izašla malodobna osoba koju je očito gledao kroz prozor kuće.



Na poziv su se odazvala dva mlada policijska službenika koji su jako profesionalno pristupili cijelomu slučaju i koji su imali vremena saslušati cijeli događaj.



Podijelio sam sa njima sve već ranije dostavljene informacije o toj osobi kao i to gdje se možda nalazi da bi nakon dva sata dobio poziv da je navedena osoba privedena.



Veliko hvala policijskim službenicima radi njih sam mirno spavao noćas!



Bravo dečki, svaka vam čast i veliko hvala na trudu i zalaganju'', pisalo je u pismu građanina.

Podsjećamo, policija je neko vrijeme tragala za ovim voajerom, a nakon što je Večernji list prenio priču građana, Fantom se na neko vrijeme primirio. Građani su zbog njega postavili i mjere zaštite, a cijeli kvart je bio u potrazi za njim.

