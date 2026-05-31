Slavna komičarka šokirala priznanjem o estetskoj operaciji: 'Sram me, platila sam je više od bilo kojeg auta'

Američka glumica i komičarka Rosie O'Donnell, poznata po svom otvorenom stavu i britkom humoru, nedavno je u 65. godini života donijela odluku koja je iznenadila mnoge, a najviše nju samu. U iskrenom i duboko osobnom eseju objavljenom na platformi Substack, otkrila je da se u siječnju ove godine podvrgnula takozvanom "lower deep plane" faceliftingu, estetskom zahvatu pomlađivanja donjeg dijela lica i vrata. Ovo priznanje ne bi bilo toliko šokantno da O'Donnell godinama nije bila jedna od najglasnijih protivnica plastične kirurgije, smatrajući je moralnom kapitulacijom. "Nekada sam imala vrlo čvrst stav o faceliftingu. Ne ležerno - moralno. Postavila sam samu sebe na čelo svih žena koje to nikada, ali baš nikada ne bi učinile", napisala je, dodajući kako je to smatrala "izdajom feminizma, starenja i našeg tima žena diljem svijeta". Priznala je i da ju je zahvat, koji je koštao više novca nego ijedan automobil koji je ikada posjedovala, ispunio osjećajem srama zbog vlastite privilegije i "grubog ekscesa" koji je, kako kaže, ranjava.

Okidač za promjenu mišljenja bio je značajan gubitak težine. Nakon što je smršavjela više od 22 kilograma, dijelom zahvaljujući lijeku za dijabetes tipa 2 Mounjaro, koji pripada skupini GLP-1 lijekova populariziranih za mršavljenje, pogled u zrcalo postao je izvor frustracije. Koža na njezinom licu, kako je poetski opisala, nije starila - "topila se s namjerom". Pokušala je prihvatiti novu stvarnost, govoreći si da je to prirodno i zasluženo, no unutarnji nemir je rastao. "Postoji točka u kojoj prihvaćanje počinje djelovati kao laž", objasnila je. Promjena koju je vidjela nije se više činila kao dostojanstveno starenje, već kao posljedica drastičnog gubitka kilograma koja ju je činila, prema vlastitim riječima, "ukletom". Ta borba sa samom sobom potaknula ju je da preispita svoja desetljećima čuvana uvjerenja i počne prikupljati informacije o operaciji koju je nekoć smatrala nezamislivom.

Njezina odluka naišla je na neočekivanu i snažnu prepreku unutar vlastitog doma. Njezino trinaestogodišnje dijete, Clay, oštro se usprotivilo majčinoj namjeri. Clayini argumenti bili su direktan odraz Rosienih vlastitih, nekadašnjih uvjerenja. "Zaslužila si svoje bore", reklo joj je dijete, što je glumica opisala kao istovremeno nepristojno i točno. No, ključni udarac došao je s rečenicom koja ju je mjesecima paralizirala: "Ne bih te mogla poštovati da to učiniš". Ta izjava, kako je priznala O'Donnell, duboko ju je pogodila. "Bilo je ludo - zvučala je točno poput mene. Kao da se moja mlađa, sigurnija i moralno rigidnija verzija sebe nekako uselila u moju kuću i sada osuđuje moje lice", napisala je. Ta unutarnja borba, projicirana kroz riječi vlastitog djeteta, bacila ju je u "potpunu egzistencijalnu feminističku krizu".

Nakon višemjesečnog odgađanja i razgovora s prijateljima, O'Donnell je ipak odlučila nastaviti s planom, no s novim razumijevanjem svoje odluke. Shvatila je da taj čin nije izdaja, već lekcija o tjelesnoj autonomiji koju želi prenijeti svom djetetu. "Ako ičemu učim Clay, to ne može biti da moje tijelo pripada nekoj ideji. Čak ni dobroj ideji. Čak ni feminizmu", objasnila je svoj konačni stav. "Želim da odrastu u svijetu u kojem ne osjećaju da se moraju mijenjati, ali isto tako znaju da mogu, ako to žele, bez gubitka moralnog položaja u vlastitom životu." Njezin cilj nije bio postati neprepoznatljiva ili započeti opsesiju zahvatima, već pronaći granicu i izgledati kao "nešto odmornija i emocionalno stabilnija verzija sebe".

Slučaj Rosie O'Donnell dio je rastućeg trenda koji dermatolozi i plastični kirurzi nazivaju "Ozempic lice". Kako lijekovi iz skupine GLP-1 postaju sve popularniji za mršavljenje, sve veći broj pacijenata traži estetske korekcije kako bi se nosili s posljedicama brzog gubitka kilograma. Prema izvješću Američkog društva plastičnih kirurga za 2024. godinu, čak 20 posto pacijenata na ovim lijekovima već se podvrgnulo nekom estetskom zahvatu, dok ih 39 posto razmišlja o tome. Problem nije u samim lijekovima, već u brzini kojom se gubi masno tkivo, što koža, pogotovo kod starijih osoba čiji su kolagen i elastin slabiji, ne može pratiti. To dovodi do opuštene kože, upalog i ispijenog izgleda lica. Kirurzi ističu da dobar facelifting može riješiti taj problem bez stvaranja neprirodnog, "prepunjenog" izgleda koji se često događa kod prekomjerne upotrebe filera.

Ironično, nakon cijele egzistencijalne krize, moralnih dilema i značajnog troška, Rosie O'Donnell otkrila je najčudniji dio cijele priče: nitko nije primijetio. "Niti jedna osoba. Ni prijatelj, ni stranac, čak ni ljudi koji mi duguju komplimente. Moja kći tinejdžerica nije rekla ni riječ. Ništa", napisala je. "Prošla sam kroz potpunu egzistencijalnu feminističku krizu, kirurški izmijenila lice i vrat, a rezultat je... nula." Ipak, unatoč tome, glumica kaže da je sretnija nego što je bila godinama. Više se ne svađa s odrazom u zrcalu. Na Instagramu je dobila lavinu podrške obožavatelja koji su hvalili njezinu iskrenost i poručili joj da radi ono što je čini sretnom. "Spremna sam za posljednji dan škole sa svojim najmlađim djetetom - ovdje u 64. godini, s novim donjim dijelom lica i vratom, sretna što sam živa. Sposobna osjećati, birati i koristiti svoj glas. Za djevojku koja sam bila. Za ženu koja jesam. I za sve one koji mi se pridružuju dok nastavljamo u trećem činu. To sam ja", zaključila je O'Donnell.