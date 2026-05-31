Trump tvrdi da je dobio obećanje od Irana da neće nabaviti nuklearno oružje

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Iran obvezao da neće razvijati nuklearno oružje, što je ključna točka spoticanja u pregovorima između Washingtona i Teherana o okončanju rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times je u subotu izvijestio da je američki predsjednik pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu.



Američki medij nije mogao detaljno objasniti promjene koje je predsjednik napravio. No, prema web stranici Axios, Trump želi čvršći stav Washingtona o nekoliko pitanja koja osobno smatra važnima, uključujući sudbinu iranskog nuklearnog materijala. U intervjuu sa snahom Larom Trump, snimljenim ranije ovog tjedna i emitiranim u subotu na Fox Newsu, predsjednik je tvrdio da je dobio jamstva da Teheran neće nabaviti nuklearno oružje, ni proizvodnjom ni kupnjom.



"Jedino jamstvo koje mi treba jest da neće biti nuklearnog oružja. Složili su se s tim i to je bilo vrlo zanimljivo", izjavio je. "U početku su rekli: 'Nećemo razvijati nuklearno oružje'. Rekao sam: 'Pa, što bi se dogodilo da kupite nuklearno oružje?' Sada kažu: 'Nećemo razvijati i nećemo kupiti oružje ni na koji način'", nastavio je.

Trump vjeruje kako Sjedinjene Države polako, ali sigurno dobivaju što žele. "A ako ne dobijemo ono što želimo, stvari će se odvijati drugačije", dodao je. U subotu je američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio da su Sjedinjene Države „više nego sposobne“ za rat protiv Irana ako pregovori propadnu.

Nuklearno pitanje jedna je od glavnih točaka spoticanja između Sjedinjenih Država i Irana u ovim pregovorima o okončanju rata, koje je 28. veljače pokrenula izraelsko-američka ofenziva protiv Islamske Republike. Sjedinjene Države i Izrael optužuju Teheran da pokušava nabaviti nuklearno oružje, što Iran poriče. Iran je do sada inzistirao na tome da se nuklearno pitanje riješi kasnije, nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju o kojem se trenutno raspravlja.

Rat je odnio tisuće života i potresa globalno gospodarstvo podizanjem cijena nafte. Druga glavna točka sporenja je Hormuški tjesnac, strateški plovni put za globalnu trgovinu ugljikovodicima, koji je Iran praktički zatvorio od početka rata. Sjedinjene Države su sa svoje strane nametnule blokadu iranskim lukama.

Washington je potvrdio svoje protivljenje održavanju iranske kontrole nad ovim pomorskim prolazom. Američko Središnje zapovjedništvo (Centcom) u subotu je tvrdilo da je zaustavilo teretni brod pod gambijskom zastavom koji je pokušavao doći do iranske luke ispalivši projektil na njegovu strojarnicu.

Prema kontaktima unutar iranske pomorske zajednice koje je citirala novinska agencija Tasnim, Sjedinjene Države i dalje sprječavaju iranske komercijalne brodove da uđu u iranske vode. Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC), ideološka vojska Islamske Republike, u nedjelju je tvrdio da je oborio američki dron MQ-1 za koji je tvrdio da se pripremao ući u iranske teritorijalne vode kako bi proveo "neprijateljske operacije". Američka vojska isprva nije reagirala.

Među svojim zahtjevima Washingtonu, Teheran poziva na oslobađanje milijardi dolara iranske imovine koju su Sjedinjene Države zamrznule. Iranska državna televizija u subotu je, pozivajući se na neslužbeni transkript teksta, tvrdila da memorandum o razumijevanju o kojem se raspravlja predviđa oslobađanje 12 milijardi dolara u roku od 60 dana. Iran također zahtijeva prekid borbi u Libanonu, gdje se njegov saveznik Hezbollah i Izrael sukobljavaju od 2. ožujka, unatoč prekidu vatre koji je na snazi ​​od 17. travnja, a koji se nije poštovao.