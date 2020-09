Novi lider SDP-a bira se po principu jedan član, 0,33 glasa

Kandidat za predsjednika SDP-a Ranko Ostojić traži hitno sazivanje elektroničke sjednice Glavnog odbora. Želi da Glavni odbor promijeni odredbu Statuta prema kojoj pravo glasovanja na unutarstranačkim izborima imaju samo oni članovi koji nemaju dugovanja za članarinu. Zbog te odredbe na unutarstranačkim izborima 26. rujna, na kojima SDP-ovci biraju novog lidera, novo Predsjedništvo i Glavni odbor, pravo glasa ima nešto manje od 12 tisuća članova od njih ukupno oko 33 tisuće. Ostojić je svoju inicijativu spomenuo i na sučeljavanju kandidata za šefa SDP-a koje se u srijedu održalo na televiziji Večernjeg lista, a tada su ga poduprli i Peđa Grbin, i Mirela Ahmetović, i Željko Kolar.

Neažurirane evidencije

– Nadam se da će ovu inicijativu podržati i svi ostali kolege i kolegice. Organizacija elektroničke sjednice nije nikakav problem jer smo zbog korone usvojili posebnu odluku da Glavni odbor može zasjedati elektronički zbog epidemije. Naravno, pitanje je kako će Glavni odbor kojemu istječe mandat na zahtjev reagirati, ali moraju biti svjesni da mi zbog odredbe o članarini nemamo izbore jedan član jedan glas nego jedan član, 0,33 glasa. Zbog toga dvije trećine članova SDP-a uopće neće sudjelovati u procesu biranja novog vodstva – kaže Ostojić. Dodaje i kako je očito tendencija i bila da se broj ljudi koji imaju pravo glasa smanji s obzirom na to da se napravilo, kaže, sve da se što manjem broju ljudi glasanje omogući. Pa tako, dodaje, imaju slučajeve da ne mogu glasati ni oni koji su članarinu podmirili, ali u zadnji trenutak, zbog čega im se dogodilo da im uplata duga nije proknjižena do krajnjeg roka do kada se dug morao podmiriti.

– Osim toga, problem s članarinama je i što imamo neažurirane evidencije, a što je nešto što su također kazali svi kandidati za šefa stranke i to je dodatni razlog zbog kojeg bi Glavni odbor morao razmotriti inicijativu – kaže Ostojić.

Međutim, unatoč tome što sve četvero kandidata za šefa SDP-a smatra da bi doista trebalo omogućiti svim članovima da glasaju na izborima 26. rujna, u aktualnom vrhu stranke i nemaju baš nešto sluha za tu inicijativu.

– Kada dođu u priliku da vode stranku, neka slobodno iniciraju promjene Statuta. U ovom trenutku to je suludo raditi – kaže naš izvor iz vrha SDP-a.

Predsjednik Glavnog odbora SDP-a Erik Fabijanić kaže kako mu inicijativa još nije stigla i da mu je teško govoriti o nečemu što nije vidio, ali načelno, kaže, takav je zahtjev teško provediv.

– Sve što se tiče samog Statuta, Glavni odbor može donijeti samo one odluke koje nisu u suprotnosti sa Statutom. Dakle, ne smiju se kositi s odredbama koje je donijela konvencija – kaže Fabijanić. Dodaje i kako ta pravila nisu od jučer i kako su po njima već odrađeni unutarstranački izbori nakon zadnjih lokalnih izbora za gradske, općinske i županijske organizacije SDP-a.

– Dakle, postojeće odredbe Statuta, pa i ta o glasanju ako se nema duga za članarinu, već su se provele u praksi i do sada nitko na njih nije imao primjedbe – kaže Fabijanić.

Član aktualnog Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić, koji je vodio skupinu koja je trebala “finiširati“ novi Statut SDP-a, kaže da je inicijativa Ranka Ostojića blago rečeno populistička predizborna priča jer je Statut, kaže, decidiran i usvojen na konvenciji.

Stanje nije od jučer

– Samim time postavlja se logično pitanje ima li Glavni odbor pravo mijenjati Statut ako je to nešto što je donijela konvencija. Po meni nema – kaže Jelušić. Po toj logici, dodaje, Statut više ne bi trebalo usvajati na konvenciji ako bi se sada dopustilo da ga Glavni odbor mijenja na svojoj sjednici. I on dodaje kako to stanje nije od jučer i naglašava kako je nakon te konvencije na kojoj je Statut usvojen bilo još konvencija, ali nitko nije, kaže, inicirao promjenu odredbe Statuta prema kojoj pravo glasa imaju samo oni s uredno podmirenom članarinom.