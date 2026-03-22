poziva na mir

Papa Lav rat na Bliskom istoku prozvao skandalom za čovječanstvo

Papa Lav
REUTERS
VL
Autor
Hina
22.03.2026.
u 13:51

Ponovio je poziv vjernicima da ustraju u molitvi kako bi se neprijateljstva prekinula i „konačno otvorio put prema miru”.

Papa Lav u nedjelju je smrt i razaranje zbog rata na Bliskom istoku prozvao „skandalom za cijelu ljudsku obitelj”, ponovno pozvavši na trenutni prekid neprijateljstava.  Dok američko-izraelski rat protiv Irana ulazi u četvrti tjedan prvi poglavar Katoličke crkve iz SAD-a rekao je da sa „zaprepaštenjem” prati situaciju na Bliskom istoku i u drugim regijama pogođenima sukobom i nasiljem. 

„Ne možemo stati tihi nasuprot patnji tolikih ljudi, bespomoćnih žrtava tih sukoba. Što boli njih, boli i cijelo čovječanstvo”, rekao je Lav na tjednoj molitvi Angelus na Trgu svetog Petra. 

Ponovio je poziv vjernicima da ustraju u molitvi kako bi se neprijateljstva prekinula i „konačno otvorio put prema miru”. 

