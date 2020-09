Ubojica iz Splita: 'U zatvoru je bio primjer drugima, a danas je pobjegao zbog klasičnog propusta'

U srijedu nešto iza podneva stanovnike Gundulićeve ulice u Splitu prestrašili su hici iz pištolja. Pucalo se, srećom, samo u zrak i to preventivno kao znak upozorenja 36-godišnjem Branimiru Čaleti, optuženiku koji je nakon ročišta na Županijskom sudu s lisicama na rukama uspio pobjeći pravosudnim policajcima koji su ga trebali transportirati natrag u zatvor na Bilicama.

Čaleti se u srijedu sudilo za teško ubojstvo svoje tada godinu dana starije djevojke, Ukrajinke Ganne Kitaeve. Ona je u vrijeme ubojstva bila u osmom mjesecu trudnoće, a prema DORH-u, Čaletin je motiv bila ljubomora nakon što mu je rekla da dijete koje nosi nije njegovo pa ju je tukao tupim predmetom sve dok nije preminula. Sve se dogodilo 15. rujna 2013. u hostelu u Dnjepropetrovsku kada joj je Čaleta došao u posjet na inicijativu njezinih roditelja. Oni su, naime, kćerki, branili da se odseli u Split budući da joj tadašnji dečko nije mogao osigurati uredan život pa je stoga Čaleta otišao u Ukrajinu.

Otac djevojke u svojem je iskazu u srijedu kazao kako ju je Čaleta prvo ubio, a zatim je s njezinog tijela uzeo zlatni nakit te kreditne kartice iz novčanika. Čaleta se na sudu pokajao i izrazio žaljenje, ali baš ništa nije ukazivalo da će po izlasku iz sudnice pokušati pobjeći.

Foto: Policija

"Ispričao se i rasplakao, izrazio je najdublju sućut", rekao je da bi sve dao da može vratiti vrijeme i pokojnu", kazao je Čaletin odvjetnik Hrvoje Krišto u srijedu lokalnim splitskim medijima.

Policija je nakon saznanja o bijegu na teren poslala sve raspoložive snage i pse tragače. Neki građani su u poslijepodnevnim satima dojavljivali da su Čaletu vidjeli na Turskoj kuli - malom šumovitom brežuljku u širem centru Splita. Tamo se ubrzo okupilo više desetaka pripadnika interventne policije s dugim cijevima, a istovremeno su blokirani svi izlazi iz Splita.

Policija je kontrolira svaki automobil na izlazu iz grada, a kako se neslužbeno jučer pričalo, na Turskoj kuli pronađene su odbačene Čaletine lisice, a što je među građanima probudilo sumnju u činjenicu da je imao pomagača na slobodi, a znakovito je i to da mu nitko nakon te dojave na Turskoj kuli, satima nije vidio traga.

O svemu se izvanrednim putem novinarima obratila glasnogovornica PU Splitsko-dalmatinske.

"Muškarac je odjeven majicu kratkih rukava na plavo-bijele pruge, jeans hlače i tenisice. Visok je oko 180 centimetara i slabije je tjelesne građe. Pobjegao je dok se nalazio pod nadzorom pravosudnih policajaca. U ovom trenutku policija intenzivno traga za njim. Apeliramo na sve građane da nas odmah obavijeste ako uoče bilo što sumnjivo. Tražit ćemo ga toliko dugo dok ga ne vratimo u zatvor", rekla je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić dometnuvši kako odgovornost za bijeg nije na policiji već na Upravi za zatvorski sustav, odnosno na pravosudnim policajcima koji su bili zaduženi za siguran i neometan transfer Branimira Čalete od zatvora do Županijskog suda.

Na sličnom je tragu razmišljanja bio i Dinko Mešin, glasnogovornik spomenutog suda.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

"Uprava za zatvorski sustav je nadležna za sve daljnje informacije, a ne Županijski sud. Što se tiče suda mi smo obavili sve po zakonu i profesionalno. Problem je nastao kad je izašao iz zgrade, odnosno izvan naše ingerencije", zaključio je Mešin.

Ipak, od izvora iz splitskog zatvora Bilice doznali smo kako Čaleta od srpnja prošle godine kada je uhićen, pa do danas, nikada nije imao problema s ponašanjem. U zatvoru se, doznajemo, ponašao pristojno i disciplinirano te je čak svojevremeno zbog toga bio i nagrađivan.

S druge strane, od upućenih djelatnika splitskog suda doznali smo kako je ključna stvar za bijeg bila u neispravno parkiranom kombiju pravosudne policije. Naime, kad pravosudni policajci na ročišta dovode optuženike za teška kaznena djela, oni ulaze na stražnji ulaz suda, a pred kojim stoji željezna visoka najmanje dva metra.

"Svaki put kad optuženik dolazi u kombiju, policajac je dužan s vozilom ući kroz otvorenu ogradu i zatim je opet zatvoriti. Ovog puta nije bilo tako. Kombi su parkirali van službenog parkinga, pred ogradom, očito ne sumnjajući da će Čaleta išta pokušati napraviti. Međutim, tako su mu ostavili mogućnost za bijeg. Jer, da je kombi bio parkiran iza ograde, on s lisicama na rukama naprosto ne bi mogao preskočiti tako visoku prepreku. To je detalj koji je ključan", kazao nam je dobro upućeni izvor sa splitskog suda.

Kontaktirali smo i Armina Tatarevića, predsjednika sindikata pravosudne policije da nam iz prve ruke prepriča kako je uopće moguće da zatvorenik tako olako pobjegne.

"Ne bih htio davati ishitrene izjave pošto je istraga još uvijek u tijeku, a zatvorenik je u bijegu. Mogu samo reći da kao pravosudni policajac u zatvorskom sustavu radim 35 godina i sve mi je ovo pomalo čudno. Čudi me da nitko za njim nije niti potrčao ili okom pratio gdje će skrenuti. Inače, mi imamo praksu zatvorenika držati ispod lakta da ne pobjegne kad veće nema lisice na nogama. Moguće je da su se zbog njegovog dobrog ponašanja u zatvoru policajci malo opustili pa ga nisu držali cijelo vrijeme pod nadzorom, a to je dovoljno da se u njemu probudi instinkt za bijegom. To se često može dogoditi u zatvorskim sustavima. No, nije sve crno bijelo. Ne mogu samo policajci biti krivi. Pravosudna policija godinama radi u groznim uvjetima. Plaće su katastrofalne, većinom su to ljudi stariji od 50 godina, nema nikakvih obuka i ulaganja, a treba izdržati svaki dan stajati po 12 sati s najvećim kriminalcima. Rekao bih da je stvar u lošem sustavu", kazao nam je Armin Tatarević.