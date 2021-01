Novi detalji afere požeškog gradonačelnika: 'Ja sam gazda grada, radiš što ti mi kažemo'

Novi detalji tajnih snimki koje svjedoče o aferi u Požegi u koju je upletena gradska vlast, demantiraju jučerašnje navode gradonačelnika Požege i HDZ-ovog saborskog zastupnika Darka Puljašića.

Transkripte snimki na kojima se govori o namještanju poslova određenim tvrtkama koje su ustupljene 24sata, Puljašić je komentirao ovim riječima: "Nisam nikome ništa namještao, nego se uvijek govorilo da se pomogne da rade lokalne tvrtke. Nikad nisam rekao da ne mogu dobiti posao oni koji ne daju sponzorstva i donacije."

No, snimke koje traju više od dva sata pokazuju da ne govori istinu. Tako se na snimci može čuti kako Puljašić osobno obrazlaže direktoru Komunalca da s Gradom mogu raditi samo oni koji daju novac za sponzorstva i donacije.

- Imala je pet projekata i bila je nekorektna. Nije htjela pomoći, rekla je da nema prostora, da to nju ne zanima. Ne može me dva puta izje..... Nisam tražio privatno. Ali na 100.000 kuna da ne može s 10.000 kuna pomoći Aurea Fest ili NK Požegu, to je sramotno. Ti ako daš njoj posla, onda ćeš pokazati da može kako ona hoće - obrazlaže gradonačelnik zašto jedna požeška tvrtka ne smije raditi projektiranje energetske obnove, a koju je predložio direktor Vitez.

Iako se gradonačelnik kune da želi pomoći požeškim tvrtkama, jasno je iz sljedećih citata kako nije bila riječ o tome gdje oni plaćaju porez nego i mnogo drugih razloga.

- Pa je l’ ti znaš tko je on? Bio je na listi za SDP. On je čovjek koji financira ekipu koja me ruši. Ako ja padnem, garantiram ti, padaš i ti i sutra će ti dati otkaz. Ne možemo sebi zabijati, ne možemo financirati budale koje nisu normalne. Da je normalan, da je korektan, da se možemo dogovoriti, OK, ali ne – govori gradonačelnik Puljašić.

Puljašić govori da svi moraju znati tko je gazda grada, a isto poručuje i njegov zamjenik.

- OK, došao si za direktora, gazda grada je Darko Puljašić. Mi ti kažemo kako da odradiš i sad to nećeš raditi. Prevario si gradonačelnika, prevario si mene kao prijatelja, prevario si predsjednika nadzornog odbora. I sutra se imaš učlaniti u HDZ i to si obećao i nisi ispunio - govori Puljašićev zamjenik Pilon direktoru Vitezu.

Vitez uporno ponavlja da je to što predlažu kršenje zakona i da će on raditi po pravilima službe.

- Moraš znati da si politički došao, da si instaliran, nisi znanjem, sposobnostima i zaslugama. I to je to, crta. Dobiješ sedam adresa i neka one rade, neka kažu s kim su dobri da pošalješ i na te adrese i to je to. Ništa ti ne kršiš zakon - odgovara mu Pilon, hvaleći se pritom kako on sam ima šest kaznenih prijava, a ništa mu nisu našli. Samo treba igrati pametno, zadovoljiti formu s tri ponude u bagatelnoj nabavi.

Direktora Viteza smijenili su prije Božića. Na njegovo mjesto došao je HDZ-ovac Tomislav Didović, kojeg Puljašić i Pilon spominju više puta kao osobu koja je sve isto odradila i ranije. Didović inače ima pravomoćnu presudu zbog falsificiranja dokumenata.

Na opasku da bi mogli platiti penale ako se otkriju muljaže, Pilon odgovara:

- Dobio sam penale milijuna kuna pa sam platio, zbog točke, zareza. Što napraviti, treba otpustiti svoju djelatnicu? Grad Požega je platio, pa što sad? - kaže Pilon.

Puljašiću je već skinut imunitet zbog optužnice za subvencijsku prevaru. Ove snimke nastale su u siječnju prošle godine, u travnju su predane Uskoku, a za njihovo postojanje znao je i šef županijskog HDZ-a Željko Glavić, doznaju 24sata. Ali Puljašić je ipak završio na listi HDZ-a te ušao u Sabor.