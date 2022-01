kolumna

Novax Đoković neće moći pobjeći od tri ključna pitanja

Ako nisu htjeli necjepišu Novaxa na Australian Openu, australske vlasti trebale su mu to dati do znanja prije no što je preletio tri kontinenta i ocean. No, Novax neće moći pobjeći od pitanja kad je to točno, kojeg dana, sata i minute saznao da je na PCR testu pozitivan.