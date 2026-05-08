#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
TRAJAT ĆE TRI DANA

Trump najavio prekid vatre između Rusije i Ukrajine: 'Nadam se da je ovo početak kraja rata'

81st anniversary of Victory in Europe Day, which commemorates the end of the Second World War in Europe, in Paris
Maša Taušan/Hina
08.05.2026.
u 20:52

Trump je u objavi na Truth Socialu rekao da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zatvorenika

Američki predsjednik Donald Trump u petak je na društvenim mrežama objavio da će od 9. do 11. svibnja biti na snazi ​​trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Moskva i Kijev međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je svaka od njih zasebno proglasila. Trump je u objavi na Truth Socialu rekao da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. "Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata", rekao je, dodajući da se u pregovorima o okončanju sukoba stalno napreduje.

Rusija Ukrajina Donald Trump

VI
Vérité Indolore56
21:25 08.05.2026.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je u Moskvi da europske zemlje "iskrivljuju povijest" te da nema dovoljno poštovanja prema događajima iz Drugog svjetskog rata. Poručio je Rusima da čuvaju to sjećanje i da spriječe da im se dogodi ono što se, kako je naveo, sada događa u Europi, gdje se "iskrivljuje" povijest. Slovački premijer rekao je da mu je drago sudjelovati u proslavi Dana pobjede u Moskvi. Tu sam među Slavenima. "Narodi bivšeg Sovjetskog Saveza odigrali su ključnu ulogu u pobjedi nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, izražavam poštovanje prema vojnicima Crvene armije koji su poginuli tijekom oslobađanja Slovačke i Češke. Mi pamtimo", rekao je. U Moskvi je položio vijenac na Grobnicu neznanog vojnika, nakon čega su on i njegova delegacija minutom šutnje odali počast palim vojnicima Drugog svjetskog rata.

KI
Kontra indoktriniran
21:31 08.05.2026.

Dan oslobođenja od fašizma danas obilježava i Zagreb .. ali slabo se piše nije crkveni ili ndh praznik.

MZ
mariotto.zg
21:22 08.05.2026.

Većeg idiota na čelu neke države nikad bilo nit će biti...

