Trump najavio prekid vatre između Rusije i Ukrajine: 'Nadam se da je ovo početak kraja rata'

Američki predsjednik Donald Trump u petak je na društvenim mrežama objavio da će od 9. do 11. svibnja biti na snazi ​​trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Moskva i Kijev međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je svaka od njih zasebno proglasila. Trump je u objavi na Truth Socialu rekao da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. "Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata", rekao je, dodajući da se u pregovorima o okončanju sukoba stalno napreduje.