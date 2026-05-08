DRAMA U TURSKOJ

VIDEO Vozač krenuo kući pa pronašao malu djevojčicu u vozilu, dvogodišnjakinja sama neprimjetno ušla u autobus

Lorena Posavec
08.05.2026.
u 23:38

Cijeli događaj zabilježile su sigurnosne kamere u autobusu

Neobična scena dogodila se jučer u Turskoj kada je dvogodišnja djevojčica neprimjetno ušla u gradski autobus čiji je vozač nakratko izašao kupiti kruh. Dijete je samo sjelo na stražnje sjedalo, a vozač je za njegovu prisutnost doznao tek nakon što je krenuo prema kući i začuo plač iz vozila. Cijeli događaj zabilježile su sigurnosne kamere.

Vozač gradskog autobusa Gündüz Çimen, koji prometuje na relaciji između Karadeniz Ereğlija i Alaplıja, okrenuo se i ugledao djevojčicu, koju je potom pokušao smiriti prije nego što je o svemu obavijestio nadležne službe, prenosi turski medij Sozcu. Zatim se vratio u garažu i dijete predao ekipama na terenu. Nakon provjere utvrđeno je da se djevojčica udaljila od roditelja dok su oni bili kod prodavača mobitela. Vozač i nadležne službe potom su djevojčicu sigurno vratili njezinoj obitelji.
