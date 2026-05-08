VIDEO Vozač krenuo kući pa pronašao malu djevojčicu u vozilu, dvogodišnjakinja sama neprimjetno ušla u autobus

Neobična scena dogodila se jučer u Turskoj kada je dvogodišnja djevojčica neprimjetno ušla u gradski autobus čiji je vozač nakratko izašao kupiti kruh. Dijete je samo sjelo na stražnje sjedalo, a vozač je za njegovu prisutnost doznao tek nakon što je krenuo prema kući i začuo plač iz vozila. Cijeli događaj zabilježile su sigurnosne kamere.

How did a 2-year-old in Turkey manage to crawl onto a public bus unnoticed? Can you imagine the driver's shock when he heard her crying and rushed to return her to her family pic.twitter.com/vZpwpHGFof — ROX (@ROX360X) May 8, 2026

Vozač gradskog autobusa Gündüz Çimen, koji prometuje na relaciji između Karadeniz Ereğlija i Alaplıja, okrenuo se i ugledao djevojčicu, koju je potom pokušao smiriti prije nego što je o svemu obavijestio nadležne službe, prenosi turski medij Sozcu. Zatim se vratio u garažu i dijete predao ekipama na terenu. Nakon provjere utvrđeno je da se djevojčica udaljila od roditelja dok su oni bili kod prodavača mobitela. Vozač i nadležne službe potom su djevojčicu sigurno vratili njezinoj obitelji.