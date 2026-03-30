ključno iransko naftno čvorište

Odjeknula Trumpova nova izjava, otkrio što želi: 'Ali neki glupi ljudi...'

Trump
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
30.03.2026.
u 06:03

Izjave dolaze u trenutku kada SAD šalju tisuće dodatnih vojnika u regiju, uključujući dijelove 82. zračno-desantne divizije

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Države mogle uzeti naftu u Iranu i da razmatraju zauzimanje ključnog iranskog izvoznog čvorišta, otoka Kharg, usred pojačanih napetosti na Bliskom istoku. "Da budem iskren s vama, moja najdraža stvar je uzeti naftu u Iranu", rekao je za Financial Times. Dodao je da neki 'glupi ljudi' u SAD-u postavljaju pitanje 'zašto to radiš?'. Usporedio je eventualnu akciju s nedavnim američkim operacijama u Venezueli, gdje su SAD nakon hvatanja Nicolása Madura efektivno preuzele kontrolu nad tamošnjom naftnom industrijom. "Moja preferencija bila bi uzeti naftu", rekao je, te spomenuo da bi to moglo uključivati zauzimanje otoka Kharg Islanda kroz koji Iran izvozi 80 do 90 posto svoje nafte. "Možda uzmemo Kharg, možda i ne. Imamo puno opcija", kazao je Trump, dodavši da bi to značilo dulju američku prisutnost na otoku, piše Financial Times.

Izjave dolaze u trenutku kada SAD šalju tisuće dodatnih vojnika u regiju, uključujući dijelove 82. zračno-desantne divizije.Trump je ranije koristio sličnu retoričku strategiju, naglašavajući naftu kao ekonomski i strateški resurs u pregovorima s protivnicima.

Iranska Revolucionarna garda počet će ciljati rezidencije američkih i izraelskih dužnosnika, rekao je njihov glasnogovornik. Američki dužnosnici koji žive u regiji sada će postati legitimne mete, uz izraelske dužnosnike, kao "odmazda" protiv "zlonamjernih radnji" koje provode SAD i Izrael, rekao je u nedjelju potpukovnik Ebrahim Zolfaghari.

"S obzirom na zlonamjerne akcije i terorističke mjere američko-cionističkih neprijatelja i njihova ciljanja stambenih domova iranskog naroda u raznim gradovima, oružane snage Islamske Republike Iran će, u odmazdi, ciljati rezidencije zapovjednika i političkih dužnosnika američkog i cionističkog režima u regiji i na okupiranim teritorijima", poručio je. 

Obraćajući se novinarima u nedjelju navečer na brodu Air Force One, rekao da SAD pregovara s Iranom "izravno i neizravno".

"I hoćemo, vjerojatno mislim da ćemo se s njima dogovoriti. Prilično sam siguran, ali moguće je da nećemo. Ali već smo imali promjenu režima, ako pogledate, jer je jedan režim bio desetkovan, uništen. Svi su mrtvi. Sljedeći režim je uglavnom mrtav. A s trećim režimom imamo posla s drugačijim ljudima od svih s kojima se itko prije bavio. To je potpuno drugačija skupina ljudi. Dakle, smatrao bih to promjenom režima. I iskreno, bili su vrlo razumni", kazao je. 

Trumpa su također pitali je li Iran odgovorio na plan prekida vatre od 15 točaka koji su predložile SAD. "Dali su nam većinu točaka. Zašto ne bi?", kazao je Tump.

SA
saudinus
06:16 30.03.2026.

Laže, izmišlja kao i inače

southman
07:09 30.03.2026.

Trump siječe sve krakove Kineskih izvorišta jeftine nafte diljem svijeta. Kina dobiva jeftinu naftu a Iran lovu kojom naoružava bandite diljem svijeta. Bilo je dosta toga. Iran treba pacificirati a iransku naftu preusmjeriti na druge destinacije. Valjda će se iransko vodstvo urazumiti. SAD se uvijek mogu povući a u odlasku uništiti Harg do temelja.

Bloomberg
07:46 30.03.2026.

Njemu su mir i poštivanje međunarodnih prava, suvereniteta država -glupi? Po tome su onda ubijanje ljudi, otimanje tuđeg, rušenje gradova-pametni? Mislim da mu Ameri to ne puše, pa će da ga ruše.....buahahha

