Američka vojska podiže maksimalnu dob za regrutaciju, mijenja se i jedna stvar vezana uz drogu

Američka vojska podiže maksimalnu dob za regrutaciju s 35 na 42 godine te ublažava pravila za regrute s određenim osuđujućim presudama vezanima uz drogu, izvijestio je Fox News te dodao kako promjene, prema Uredbi američke vojske 601–210, stupaju na snagu 20. travnja. Minimalna dob za pristupanje vojsci je 18 godina, ali regruti se mogu prijaviti i s 17 godina uz pristanak roditelja.

Uz podizanje dobne granice, vojska je ukinula ograničenja za regrute koji imaju jednu osuđujuću presudu za posjedovanje marihuane ili pribora za drogu. Ranije je takva presuda zahtijevala izuzeće od Pentagona i prolazak testa na droge. Nakon nekoliko godina pada, američka je vojska u fiskalnoj godini 2025. zabilježila porast regrutacije. Tada je, naime, regrutirano više od 62.000 ljudi.

U izvješću 2022. godine, think tank RAND preporučilo je da vojska podigne maksimalnu dob za regrutaciju, navodeći da stariji regruti predstavljaju potencijalno područje rasta. Izvješće je istaknulo da je kvaliteta starijih regruta općenito visoka te da dob ne predstavlja značajnu prepreku za pristupanje vojsci. Međutim, stariji regruti imaju manju vjerojatnost da završe osnovnu obuku i imaju veću stopu odustajanja.

"Gledamo na zreliju publiku koja možda ima iskustva u tehničkim područjima. Trebaju nam časnici s iznimnim tehničkim sposobnostima", rekla je Angela Chipman, šefica odjela za vojno osoblje i regrutaciju.