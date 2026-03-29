Turiste u Emiratima masovno trpaju u zatvor: 'Drže ih u prenapučenim ćelijama'

Preko 70 Britanaca pritvoreno je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, piše Daily Mail. Vlasti su ih uhitile jer su fotografirali i snimali napade raketne i dronovske napade, čime su prekršili represivne zakone kojima se navodno štite nacionalna sigurnost i stabilnost. Prema Zakonu o kibernetičkom kriminalu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zabranjeno je objavljivati i dijeliti sadržaje kojima bi se "mogla narušiti javna sigurnost". Kršenje ovog zakona može rezultirati drakonskim kaznama, zatvorom ili deportacijom. Čak i pasivno primanje ovog sadržaja smatra se ilegalnim. Predviđene kazne iznose do 10 godina zatvora ili 200 000 funti.

Podsjetimo, ova država se trenutno suočava s posljedicama širenja rata na Bliskom istoku koji je započeo krajem veljače kada su Izrael i SAD napale Iran. Teheran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze diljem Bliskog istoka. Uhićenja turista, ali i stranih državljana koji žive u Emiratima, započela su samom eskalacijom sukoba. Britanske udruge koje surađuju s odvjetnicima u Emiratima navode kako je uhićen velik broj britanskih državljana. Upozoravaju da se pritvoreni nalaze u prepunim policijskim ćelijama i zatvorima, gdje su im uskraćeni hrana, san i lijekovi.

Udruga za ljudska prava Dubai Watch zastupa zastupa osam uhićenih Britanaca. Osnivač udruge David Haigh istaknuo je da je Dubaiju pritvoreno najmanje 35 Britanaca. Istaknuo je da je sličan broj uhićenih u Abu Dhabiju, pri čemu samo njih pet dobiva konzularnu pomoć. "Britanski građani drže se u prenapučenim uvjetima, uskraćeni su im lijekovi i prisiljeni su potpisati priznanja bez pravnog zastupanja. Ovo je ozbiljan propust u zaštiti. Potrebna je hitna i snažna diplomatska intervencija kako bi se zaštitila njihova dobrobit i osiguralo njihovo puštanje na slobodu. To nisu kriminalci, već obični turisti, radnici i stanovnici koji su djelovali bez zle namjere", upozorila je osnivačica udruge Detained in Dubai, Radha Stirling.

Uhićenja su započela kada i rat. Djelatnik zračne linije FlyDubai snimio je jedan od prvih napada na Dubai, kada se iranski dron srušio blizu zračne luke. Ubrzo potom je uhićen. Građani, kada dolazi do iranskih napada, dobivaju SMS na arapskom i engleskom koji glasi: "Fotografiranje ili dijeljenje sigurnosnih ili kritičnih lokacija, ili repostanje nepouzdanih informacija, može rezultirati pravnim postupkom i ugroziti nacionalnu sigurnost i stabilnost."

Policija navodno prilazi ljudima na ulici i zahtijeva pregled telefona. Svi koji imaju fotografije s mjesta napada uhićuju se, kao i oni koji su primili te slike preko aplikacija poput WhatsAppa. David Haigh osuđuje ovakvo ponašanje lokalnih vlasti prema stranim državljanima. Podaci pokazuju da je prije rata u Dubaiju živjelo više od 240.000 Britanaca, a procjenjuje se kako se polovica vratila kućama otkako je Iran počeo ispaljivati projektile i dronove preko Hormuškog tjesnaca.