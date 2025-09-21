Nova pravila za ulazak i izlazak iz Europske unije ubrzo stupaju na snagu, donosimo odgovore na ključna pitanja

Novi EES sustav će u velikoj mjeri promijeniti dosadašnji način putovanja i prelaska graničnih prelaza. Pečatiranje putovnice postat će prošlost, a s početkom njegove primjene očekuju se i velike gužve. Iz tog razloga odlučeno je da se sustav uvede postupno, a ne odjednom na svim graničnim prelazima zemalja članica, kako je prvobitno bilo planirano. Putnici će od sada na graničnim prelazima morati dati otiske prstiju i fotografije lica, a mnogi se pitaju zašto je to potrebno i gdje će njihovi podaci biti čuvani.

Koje podatke će prikupljati novi sustav ulaska u EU?

EES prikuplja, bilježi i čuva: podatke navedene u vašem putnom dokumentu (npr. puno ime, datum rođenja itd.), datum i mjesto svakog ulaska i izlaska, fotografiju lica i otiske prstiju (biometrijski podaci), informaciju je li vam odbijen ulazak. Na osnovu prikupljenih biometrijskih podataka bit će kreirani biometrijski šablonii čuvani u zajedničkoj Biometrijskoj službi. Ako imate vizu za kratki boravak radi ulaska u šengenski prostor, vaši otisci prstiju već su sačuvani u Viznom informacijskom sustavu (VIS) i neće se ponovo čuvati u EES-u.

U ovisnosti od situacije

Sustav također prikuplja vaše osobne podatke iz: Viznog informacijskog sustava (koji sadrži dodatne osobne podatke), Europskog sustava za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), posebno status vašeg ETIAS odobrenja za putovanje i, ako je primjenljivo, podatke o tome jeste li član obitelji državljanina EU. ETIAS će stupiti na snagu tek nakon primjene EES sustava. Sve ovo obavlja se u skladu s pravilima i pravima o zaštiti podataka.

Zašto se vaši podaci prikupljaju u EES-u?

EES se ne uvodi bez razloga. Podaci se prikupljaju i obrađuju da bi se: unaprijedila efikasnost upravljanja vanjskim granicama

spriječila neregularna imigracija, olakšalo upravljanje migracijskim tokovima, identificirali putnici bez prava ulaska ili oni koji su prekoračili dozvoljeni boravak, otkrili putnici koji koriste lažne identitete ili putovnice, pomoglo u sprečavanju i istraživanju terorističkih djela i drugih teških zločina.

Kako ćete biti obaviješteni?

Prilikom prelaska vanjskih granica europskih zemalja koje primjenjuju EES za kratki boravak (maksimalno 90 dana u bilo kom razdoblju od 180 dana), dobit ćete pisane informacije o EES-u i svojim pravima. Uvjeti za prikupljanje i čuvanje osobnih podataka u EES-u utvrđeni su Uredbom (EU) 2017/2226 kojom je uspostavljen Sustav ulaska/izlaska.

Tko može pristupiti vašim podacima?

Granične, vizne i imigracijske vlasti europskih zemalja koje koriste EES, u svrhu provjere vašeg identiteta i prava na ulazak ili boravak. Organi za provođenje zakona zemalja članica i Europol – u svrhe provođenja zakona. Pod strogim uvjetima, podaci se mogu prenijeti drugoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji (UN, Međunarodna organizacija za migracije, Međunarodni odbor Crvenog križa) u svrhe povratka ili provođenja zakona. Prijevoznici će moći samo provjeriti jesu li nositelji viza za kratki boravak već iskoristili broj ulazaka predviđen svojom vizom, ali neće imati pristup drugim podacima.

Koliko dugo se čuvaju podaci?

Vaši podaci čuvaju se samo u svrhe za koje su prikupljeni i u razdoblju koji je posebno određen.

Što ako odbijete?

Ako odbijete dostaviti otiske prstiju ili fotografiju lica, bit će vam uskraćen ulazak na teritorij europskih zemalja koje koriste EES, prenosi B92.