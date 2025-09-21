Naši Portali
TRUMP IGRA OPASNU IGRU

Rat protiv kartela pokriće za rušenje neposlušnih vlada i geostrateško preslagivanje

storyeditor/2025-09-11/PXL_REU_120825_136659055.jpg
LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTERS
VL
Autor
Ivana Jakelić
21.09.2025.
u 00:03

Slanjem vojske pred obale Venezuele Trump zaigrao opasnu igru

"Budite upozoreni – ako prevozite drogu koja može ubiti Amerikance, lovimo vas! Ilegalne aktivnosti ovih kartela desetljećima su imale razorne posljedice na američke zajednice, ubijajući milijune. Ne više!" U svom prepoznatljivom bahatom stilu, Donald Trump, predsjednik SAD-a, na svojoj je društvenoj mreži Truth Social nekidan opisao ono što se događalo u moru pred obalama Venezuele. A događalo se to da je američka mornarica, drugi put u svega desetak dana, pucala po brodu pod venezuelanskom zastavom. I pri tome su oba puta smrtno stradali civili na tim brodovima. Prvi put ubijeno ih je 11, a drugi put njih troje. Obrazloženje? To su dileri droge. Gdje su dokazi za to, Trump i njegovi sljedbenici nisu kazali, a ostatak svijeta nije se previše uzbudio na ovu izvansudsku egzekuciju 14 ljudi. U današnjem svijetu valjda je normalno da se ljudi ubijaju po principu 'tko jači, taj tlači' i da netko, ovoga puta Trump i SAD, odluči istodobno biti i porota i sud i krvnik.

Ključne riječi
Nicolas Madura narko karteli Donald Trump Venezeula

