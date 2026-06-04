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POZNATA AKTIVISTICA

Nova meta Erin Brockovich, ovog tjedna predstavila je zanimjivu kartu: 'Preko noći dobila sam 30 poruka'

Autor
Danijel Prerad
04.06.2026.
u 11:08

Poznata aktivistica pokrenula je platformu na kojoj građani prijavljuju buku, potrošnju energije, pritisak na resurse i promjene u svojim zajednicama

Erin Brockovich (65), dugogodišnja zagovornica i odvjetnica potrošača te aktivistica za zaštitu okoliša, najpoznatija po biografskom filmu nagrađenim Oscarom 2000. godine s Julijom Roberts u glavnoj ulozi, ima novi smjer svog djelovanja – podatkovne centre. Kako je ovih dana pojasnila za nekoliko američkih medija, njezino novo nastojanje ide u smjeru pomoći Amerikancima da prijave svoju zabrinutost zbog učinaka podatkovnih centara umjetne inteligencije na njihove životne zajednice.

Brockovich je ovog tjedna predstavila kartu kako bi zabilježila ono što je nazvala "stvarnim otiskom" AI infrastrukture u zajednicama diljem Sjedinjenih Američkih Državama. Karta prekriva glavne podatkovne centre AI, i operativne i one u izgradnji, s lokacijama za koje su članovi zajednice prijavili zabrinutost. Brockovich je u četvrtak, za televiziju MS NOW (bivši MSNBC) rekla što ju je navelo na razvoj ove platforme.

Ključne riječi
Erin Brockovich

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