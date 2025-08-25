Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
AI.Weekend se vraća u Rovinj i okuplja najvažnije stručnjake.

Nova lica umjetne inteligencije dolaze na AI.Weekend u Rovinj

Foto: PR
1/9
VL
Autor
PR
25.08.2025.
u 12:48

Zagreb, 25. kolovoza 2025. – AI.Weekend se vraća u Rovinj i okuplja najvažnije stručnjake, inovatore i lidere u području umjetne inteligencije. Ovogodišnje izdanje fokusira se na praktičnu primjenu AI-ja u stvarnim poslovnim i tehnološkim okruženjima, od robotike i financija, do medija i digitalne transformacije. Od 18. do 21. rujna sudionici će imati priliku čuti kako AI oblikuje industrije danas, umjesto nagađanja o njegovoj budućnosti.

Zagreb, 25. kolovoza 2025. – AI.Weekend se vraća u Rovinj i okuplja najvažnije stručnjake, inovatore i lidere u području umjetne inteligencije. Ovogodišnje izdanje fokusira se na praktičnu primjenu AI-ja u stvarnim poslovnim i tehnološkim okruženjima, od robotike i financija, do medija i digitalne transformacije. Od 18. do 21. rujna sudionici će imati priliku čuti kako AI oblikuje industrije danas, umjesto nagađanja o njegovoj budućnosti.

„Naš cilj je pokazati kako AI funkcionira izvan eksperimentalnih faza te otvoreno razgovarati o izazovima i uspjesima koji dolaze s njegovom implementacijom u različitim sektorima. Želimo sudionicima prenijeti konkretna iskustva, najbolje prakse i lekcije koje su naučene tijekom stvarnih projekata. AI.Weekend pruža priliku spajanja stručnjaka kako bismo zajedno istražili budućnost koja se već događa“, istaknuo je programski direktor AI.Weekenda Nikola Pavešić, iskusni savjetnik i poznavatelj regionalne startup i tech scene.

Praktična AI iskustva i inovacije u poslovnom okruženju

Na AI.Weekendu tehnologija prestaje biti apstraktan pojam i dobiva lice onih koji je svakodnevno oblikuju. Valentina Zadrija već više od dva desetljeća gradi rješenja za robotiku u logistici i prometu, od prvih skica i PoC faza pa sve do primjene u realnim postrojenjima, a danas to radi kao Tech Lead u Yaak GmbH. S njom na pozornicu dolazi Filip Macukić, osnivač Mediartem AI-ja i bivši Googleov stručnjak, koji će pokazati kako se generativna AI tehnologija može spojiti s kreativnošću i etikom. Kako izgleda kad umjetna inteligencija postane alat globalnog poslovanja, ispričat će Stjepan Zelić iz Hypefy.ai. Njegov AI agent omogućuje brendovima da u samo jednoj rečenici pokrenu cijelu influencer kampanju, a pričat će za sve koji žele naučiti kako umjetna inteligencija može maksimalno podržati marketing. No, AI ne mijenja samo poslovanja koja vidimo na površini već transformira i financijski svijet. O tome će govoriti Daniel Jevremović, direktor u Lazardu, čije iskustvo u Barclaysu i brojnim transakcijama u Silicijskoj dolini donosi jedinstveni uvid u to gdje se susreću kapital, inovacije i tehnologija.

Drugu, financijsku stranu AI priče, donosi i Matej Kuhar, voditelj odjela za podatkovnu znanost u Aircashu. Kuhar kombinira iskustvo iz astrofizike i financija kako bi unaprijedio nadzor transakcija i personalizaciju korisničkih usluga, a govorit će o algoritamskim sustavima koji mijenjaju financijske transakcije, odnose s korisnicima i regulaciju. Una Softić, izvršna i strateška direktorica Intertangiblea, savjetuje globalne tvrtke o primjeni najnovijih tehnologija, uključujući AI, XR i fintech te vodi inovacijske projekte u međunarodnom kontekstu. Njihova iskustva pokrivaju od implementacije konkretnih rješenja do strateškog oblikovanja budućnosti tehnologije.

Budućnost AI-ja u praksi

Umjetna inteligencija više nije samo tema za teorijske rasprave, ona oblikuje stvarne poslovne procese, kreativne industrije i svakodnevne tehnologije. Drugo izdanje AI.Weekenda obećava bogat program i jedinstvene uvide u primjenu umjetne inteligencije u različitim industrijama. Više informacija o programu, govornicima i svim dodatnim aktivnostima ovogodišnjeg festivala dostupno je na službenoj stranici te LinkedIn, Instagram i Facebook profilima.

Ključne riječi
prom PR

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-08-20/PXL_180825_136939665.jpg
Video sadržaj
7
SLUČAJ VERGAROLA IZ 1946.

Strašna tragedija u kojoj je u eksploziji na kupalištu poginulo i ranjeno na stotine ljudi, danas se opet politički instrumentalizira

Uzrok tragične eksplozije na pulskom kupalištu nikada nije do kraja istražen te se ne mogu sa sigurnošću utvrditi krivci. Postoji nekoliko teorija, koje se često zlorabe, u čemu prednjači talijanska desnica, i često se šire optužbe bez dokaza te tragedija pretvara u oružje politike, a nevine žrtve padaju u drugi plan

Učitaj još