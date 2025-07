Nova lica, stara praksa: nisu popravili slabu dvojku

Kao što je već običaj, Sabor 15. srpnja prestaje s radom zbog odlaska zastupnika na uobičajenu ljetnu stanku. Time će se kraju privesti prva parlamentarna godina ovog 11. saziva Sabora. Prilika je to da se podvuče crta, zbroji i oduzme ono što, kako i zašto jest ili nije učinjeno te posljedice toga (ne)činjenja. Odnosno, utvrdit će se jesu li zastupnici u proteklih godinu dana napravili išta ili ništa ili će tih 12 mjeseci ostati upamćeno samo po promjeni saborske adrese (preseljenju s Markova trga u Ilicu), razlazu Nine Raspudića i Marije Selak Raspudić s Mostom, zamjeni na vrhu SDP-a (Peđa Grbin eto je doli, a Siniša Hajdaš Dončić gori ustade), bauljanju Domovinskog pokreta u vlasti i aferi s ministrom Vilijem Berošem kojeg nitko ništa više ne pita. I to bi bilo to. Je li se sve svelo samo na tih nekoliko mrvica? O tome smo porazgovarali s političkim analitičarima Ankicom Mamić i Krešimirom Macanom.