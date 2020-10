Nova kineska petoljetka: zaokret prema zelenoj ekonomiji

U novoj "petoljetki", petogodišnjem planu razvoja za razdoblje 2021.-2025., Kina prvi put detaljnije uključuje planove koji bi tu zemlju trebali početi pretvarati od najvećeg svjetskog zagađivača u klimatski neutralnu zemlju do 2060. godine. Klimatska neutralnost znači uklanjanje onoliko emisija CO2 koliko neka zemlja i proizvodi. Obećanje o tome da će Kina dosegnuti taj cilj do 2060. dao je kineski predsjednik Xi Jinping prije mjesec dana u govoru pred Općom skupštinom UN-a, a sada se nove mjere i ambiciozniji klimatski ciljevi ugrađuju u petogodišnji plan razvoja koji finalizira kineska vlada, javlja Al Jazeera.

To podrazumijeva zaustavljanje gradnje i financiranja svih novih elektrana na ugljen jer se prvi put u Kini određuje apsolutna dozvoljena razina emisija stakleničkih plinova, rekao je Zou Ji, čelnik Kineske energetske zaklade, koja je uključena u pripremu 14. "petoljetke". Do kraja tog petogodišnjeg plana razvoja, do 2025., udio ugljena u energetskom "mixu" zemlje trebao bi pasti s 58 posto na manje od 50 posto. Udio novih električnih automobila koji se prodaju u Kini trebao bi sa sadašnjih pet posto (to je u prijevodu oko milijun i sto tisuća novoprodanih električnih vozila godišnje) rasti na 20 posto 2025. i 50 posto 2035. godine.

Europska unija je, podsjetimo, u sklopu predloženog zelenog plana "Green Deal" iskazala ambiciju da do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. Na to se nadovezuje Kina sa svojom ambicijom da isti cilj ispuni do 2060., što bi trebalo potaknuti i druge velike zemlje u razvoju, Indiju primjerice, da krenu sličnim putem. Japanski premijer Yoshihide Suga u ponedjeljak je pred svojim parlamentom obznanio da ta visokorazvijena azijska zemlja, peta najveća po emisiji ugljikova dioksida u svijetu, želi do 2050. postići klimatsku neutralnost.