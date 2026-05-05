Plenković: HDZ će podržati Matić, oporba vjerojatno ima grupu na WhatsAppu u kojoj se sada dogovaraju

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u utorak da će stranka predložiti parlamentarnoj većini da podrži izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda koju je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. "Razmotrili smo nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njezin izbor", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice predsjedništva HDZ-a. Ako dođe do glasanja idući petak, a prema onome što nam je danas rekao predsjednik sabora, to bi trebalo biti u petak, parlamentarna većina podržat će njen izbor za predsjednicu Vrhovnog suda, dodao je.

Napomenuo je da su bili zadovoljni nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili su njen plan, poznaju životopis, smatraju da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja, kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost, pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda. Oporbi je poručio da je loptica od danas na njihovom terenu, ali i velika politička odgovornost za funkcioniranje ili nefunkcioniranje Ustavnog suda.

Što se tiče Vrhovnog suda, mi ćemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda, sa ili bez oporbe, a što se tiče Ustavnog suda, parlamentarna većina će biti za, da li će oporba biti, to ćemo vidjeti. Ako se ne izaberu, teret političke odgovornosti za nefunkcioniranje Ustavnog suda je 100 posto na oporbi, rekao je premijer. "Neka se izjasne, mi smo sa naše strane napravili baš sve što je bilo potrebno, pokušali staviti pritisak na njih da se to riješi, u dobroj volji birali kandidate od onih koji su se javili na natječaj i očekujemo da Hrvatski sabor ispuni svoju dužnost idućeg jednog, to da glasa i o Vrhovnom sudu i o Ustavnom sudu", rekao je Plenković. "Mi sve radimo transparentno. Oni (oporba) sada preko PR agencija pregovaraju što će reći, vjerojatno imaju grupu na WhatsAppu u kojoj se sada dogovaraju. Bit će to fora sutra pratiti", dodao je.

Na kraju se osvrnuo i na navodne nepravilnosti u sportskim savezima, prenosi Telegram. "Vlada podržava sport, podržavat će ga i ubuduće, to je jako važna aktivnost u hrvatskom društvu. Nismo mi izdvajali novce da bi ih netko zlorabio. Ako se u izvidima i ispitivanjima pokaže da je netko počinio kazneno djelo, neka odgovara. Ne možemo mi iz daljine vidjeti što se događa u savezima. Za nepravilnosti neka odgovara onaj tko je odgovoran. Možda se nešto ljudima krca i što nije točno. Neka se sve ispita", rekao je.