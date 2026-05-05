VIDEO Vatrogasci se 10 minuta probijali kroz kolonu, vozači uporno ignorirali sirene: 'Mnogi još uvijek nisu svjesni...'

Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Velike Kopanice upozorilo je na ozbiljan problem na hrvatskim cestama – vozači i dalje ne poštuju pravilo formiranja hitnog prolaza za žurne službe. Kako su objavili na Facebooku, njihova je ekipa na putu prema prometnoj nesreći na autocesti izgubila gotovo deset minuta probijajući se kroz kolonu vozila jer im vozači nisu na vrijeme omogućili prolaz. Uz objavu su podijelili i video snimljen iz kabine vozila, na kojem se vidi kako se teško kreću kroz promet, bez pravodobne reakcije ostalih sudionika.

"Vatrogasci, hitna pomoć i policija ne izlaze na intervencije zbog sebe, nego zbog ljudi kojima je pomoć potrebna odmah. Svako kašnjenje otežava spašavanje unesrećenih, povećava posljedice nesreće i dovodi u opasnost živote svih sudionika. Zakon jasno propisuje obvezu stvaranja hitnog prolaza, no očito je da još uvijek mnogi vozači nisu svjesni koliko je to važno. Dovoljno je malo pažnje, odgovornosti i kulture u prometu da se žurnim službama omogući prolazak bez zastoja. Pozivamo sve vozače da ozbiljno shvate svoju odgovornost u prometu. Kada čujete sirene i vidite rotacijska svjetla, odmah napravite prostor za prolaz. Jer sutra pomoć možda bude potrebna upravo vama ili nekome vašem", napisali su u objavi. Iz DVD-a poručuju kako ovakve situacije nisu rijetkost te apeliraju na vozače da reagiraju pravodobno, jer svaka sekunda u hitnim intervencijama može biti presudna.