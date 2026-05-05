Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HITNE SLUŽBE U PROBLEMU

VIDEO Vatrogasci se 10 minuta probijali kroz kolonu, vozači uporno ignorirali sirene: 'Mnogi još uvijek nisu svjesni...'

Screenshot/Facebook
Autor
Lorena Posavec
05.05.2026.
u 20:46

Iz DVD-a poručuju kako ovakve situacije nisu rijetkost te apeliraju na vozače da pravodobno reagiraju

Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Velike Kopanice upozorilo je na ozbiljan problem na hrvatskim cestama – vozači i dalje ne poštuju pravilo formiranja hitnog prolaza za žurne službe. Kako su objavili na Facebooku, njihova je ekipa na putu prema prometnoj nesreći na autocesti izgubila gotovo deset minuta probijajući se kroz kolonu vozila jer im vozači nisu na vrijeme omogućili prolaz. Uz objavu su podijelili i video snimljen iz kabine vozila, na kojem se vidi kako se teško kreću kroz promet, bez pravodobne reakcije ostalih sudionika.

"Vatrogasci, hitna pomoć i policija ne izlaze na intervencije zbog sebe, nego zbog ljudi kojima je pomoć potrebna odmah. Svako kašnjenje otežava spašavanje unesrećenih, povećava posljedice nesreće i dovodi u opasnost živote svih sudionika. Zakon jasno propisuje obvezu stvaranja hitnog prolaza, no očito je da još uvijek mnogi vozači nisu svjesni koliko je to važno. Dovoljno je malo pažnje, odgovornosti i kulture u prometu da se žurnim službama omogući prolazak bez zastoja. Pozivamo sve vozače da ozbiljno shvate svoju odgovornost u prometu. Kada čujete sirene i vidite rotacijska svjetla, odmah napravite prostor za prolaz. Jer sutra pomoć možda bude potrebna upravo vama ili nekome vašem", napisali su u objavi. Iz DVD-a poručuju kako ovakve situacije nisu rijetkost te apeliraju na vozače da reagiraju pravodobno, jer svaka sekunda u hitnim intervencijama može biti presudna.
Ključne riječi
Vatrogasci promet DVD

Komentara 2

Pogledaj Sve
PI
pičkoustiiii
21:19 05.05.2026.

Kazne, kazne, kazne... Snimanje ih video, slike i odma proslijedite policiji. Švicarci su i kazne uredovale, kao i Japance...

LE
lector2corrector
21:11 05.05.2026.

Opleti po kaznama, znatno visokim pa ce se vozači dozvati pameti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

German Chancellor Merz presents the Chancellor's Ribbon of Honour to the Guard Battalion of Bundeswehr
Premium sadržaj
Video sadržaj
21
AKCIJSKI PLAN

Novi sigurnosni savez: Zagreb i Berlin okreću se jugoistoku Europe kao ključnoj fronti

Novi akcijski plan označava iskorak iz političkog partnerstva u stvarno operativan odnos u kojem Hrvatska i Njemačka djeluju usklađeno, kontinuirano i kroz konkretne projekte. U središtu su sigurnost, obrana i jugoistočna Europa, ali poruka je šira: riječ je o pokušaju da se odnos dviju država pretvori u trajni mehanizam suradnje koji može nositi i političke odluke i njihovu provedbu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!