Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ILEGALNI OTPAD

HDZ-ov župan tuži SDP-ova zastupnika za klevetu

Ovo su ljudi koji su izabrani za zastupnike u Hrvatskom saboru
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
1/5
Autor
Ivica Beti
06.05.2026.
u 08:20

Anđelko Stričak tvrdi da nije održao sastanak s osumnjičenim supružnicima Šincek

Afera s ilegalnim odlaganjem otpada u Varaždinu i Gospiću prelila se i u političke vode. Saborski zastupnik i zamjenik varaždinskoga gradonačelnika Miroslav Marković (SDP) podnio je Državnom inspektoratu, Varaždinskoj županiji i Ministarstvu unutarnjih poslova zahtjev za pristup informacijama. U Hrvatskoj se, rekao je, olako izdaju dozvole za gospodarenje otpadom. – Dobivaju ih svakojaka poduzeća, kao što je bilo Tipos Resurs. Kako je ono postupalo s otpadom, vidimo zadnjih godinu dana iz priopćenja o otvaranju istrage i njezinu proširenju, ali i navoda koji nedvojbeno svjedoče o sprezi glavnog državnog inspektora s vlasnicima tog poduzeća. Sada čekamo da vidimo kamo će nas sve odvesti ta istraga, ali i što će se dogoditi s posljedicama takvog rada propale tvrtke Tipos Resurs, odnosno otpadom koji je odlagan u Varaždinu, Gospiću i drugim mjestima – rekao je M. Marković.

Rekao je da je tvrtka Tipos Resurs 2014. pokušala u BiH izvesti sto tona medicinskog otpada, a 2015. od Varaždinske županije dobila je dozvolu za gospodarenje otpadom. Iduće godine tražili su dopunu te dozvole i dobili je za čak 74 vrste neopasnog otpada, istaknuo je na konferenciji za novinare Marković. Ako treba, neka se, dodao je, promijene zakoni, povećaju kazne i ne izdaju olako dozvole. – S tim u vezi pitao bih varaždinskog župana o čemu je u Varaždinskoj županiji razgovarao s Josipom Šincekom doslovno nekoliko dana prije uhićenja. Mislim da bi javnost to trebala znati – upitao je Marković. Župan Anđelko Stričak (HDZ) odmah je reagirao i najavio tužbu za klevetu protiv Markovića. Tvrdi da nije održao sastanak ni s jednim od supružnika Šincek. Sastao se, kazao je, s predstavnicima Tipos Resursa, ali godinu ili dvije prije uhićenja, a ne dan prije uhićenja Šincekovih. Predstavnici vlasnika zemljišta tražili su sastanak, a on ih je primio sa suradnicima.

– Zatražili su da Županija sudjeluje u zbrinjavanju otpada koji se tamo nalazi, što smo odbili. Smatramo da tu odgovornosti Županije nema, a trošak sanacije nepropisno odloženog otpada trebaju snositi pravne i fizičke osobe koje su za to odgovorne – kaže župan Stričak. Ističe da je Markovićev zahtjev za pristup informacijama u kojima traži dozvolu za gospodarenje otpadom izdanu Tipos Resursu i druge dokumente podnesen Varaždinskoj županiji tek jučer, 5. svibnja, a svi dokumenti koje traži odnose se na 2015., 2016. i 2019. godinu, prije nego što je postao župan. – Nije jasno kako sam mogao utjecati na izdavanje dozvola od 2015. do 2019. godine kad sam za župana izabran 2021. godine – rekao je.

Miroslav Škoro iskreno o odnosu s Thompsonom: 'Kad sam ja bio u bolnici, nije se javljao'
Ključne riječi
ilegalno odlaganje otpada Anđelko Stričak HDZ SDP Miroslav Marković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

German Chancellor Merz presents the Chancellor's Ribbon of Honour to the Guard Battalion of Bundeswehr
Premium sadržaj
Video sadržaj
31
AKCIJSKI PLAN

Novi sigurnosni savez: Zagreb i Berlin okreću se jugoistoku Europe kao ključnoj fronti

Novi akcijski plan označava iskorak iz političkog partnerstva u stvarno operativan odnos u kojem Hrvatska i Njemačka djeluju usklađeno, kontinuirano i kroz konkretne projekte. U središtu su sigurnost, obrana i jugoistočna Europa, ali poruka je šira: riječ je o pokušaju da se odnos dviju država pretvori u trajni mehanizam suradnje koji može nositi i političke odluke i njihovu provedbu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!