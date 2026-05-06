HDZ-ov župan tuži SDP-ova zastupnika za klevetu

Afera s ilegalnim odlaganjem otpada u Varaždinu i Gospiću prelila se i u političke vode. Saborski zastupnik i zamjenik varaždinskoga gradonačelnika Miroslav Marković (SDP) podnio je Državnom inspektoratu, Varaždinskoj županiji i Ministarstvu unutarnjih poslova zahtjev za pristup informacijama. U Hrvatskoj se, rekao je, olako izdaju dozvole za gospodarenje otpadom. – Dobivaju ih svakojaka poduzeća, kao što je bilo Tipos Resurs. Kako je ono postupalo s otpadom, vidimo zadnjih godinu dana iz priopćenja o otvaranju istrage i njezinu proširenju, ali i navoda koji nedvojbeno svjedoče o sprezi glavnog državnog inspektora s vlasnicima tog poduzeća. Sada čekamo da vidimo kamo će nas sve odvesti ta istraga, ali i što će se dogoditi s posljedicama takvog rada propale tvrtke Tipos Resurs, odnosno otpadom koji je odlagan u Varaždinu, Gospiću i drugim mjestima – rekao je M. Marković.

Rekao je da je tvrtka Tipos Resurs 2014. pokušala u BiH izvesti sto tona medicinskog otpada, a 2015. od Varaždinske županije dobila je dozvolu za gospodarenje otpadom. Iduće godine tražili su dopunu te dozvole i dobili je za čak 74 vrste neopasnog otpada, istaknuo je na konferenciji za novinare Marković. Ako treba, neka se, dodao je, promijene zakoni, povećaju kazne i ne izdaju olako dozvole. – S tim u vezi pitao bih varaždinskog župana o čemu je u Varaždinskoj županiji razgovarao s Josipom Šincekom doslovno nekoliko dana prije uhićenja. Mislim da bi javnost to trebala znati – upitao je Marković. Župan Anđelko Stričak (HDZ) odmah je reagirao i najavio tužbu za klevetu protiv Markovića. Tvrdi da nije održao sastanak ni s jednim od supružnika Šincek. Sastao se, kazao je, s predstavnicima Tipos Resursa, ali godinu ili dvije prije uhićenja, a ne dan prije uhićenja Šincekovih. Predstavnici vlasnika zemljišta tražili su sastanak, a on ih je primio sa suradnicima.

– Zatražili su da Županija sudjeluje u zbrinjavanju otpada koji se tamo nalazi, što smo odbili. Smatramo da tu odgovornosti Županije nema, a trošak sanacije nepropisno odloženog otpada trebaju snositi pravne i fizičke osobe koje su za to odgovorne – kaže župan Stričak. Ističe da je Markovićev zahtjev za pristup informacijama u kojima traži dozvolu za gospodarenje otpadom izdanu Tipos Resursu i druge dokumente podnesen Varaždinskoj županiji tek jučer, 5. svibnja, a svi dokumenti koje traži odnose se na 2015., 2016. i 2019. godinu, prije nego što je postao župan. – Nije jasno kako sam mogao utjecati na izdavanje dozvola od 2015. do 2019. godine kad sam za župana izabran 2021. godine – rekao je.