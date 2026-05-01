Ovo su detalji uhićenja Pavleka: Nije odsjeo u hotelu već na jednoj privatnoj lokaciji

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, čije je uhićenje u Kazahstanu danas potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, trebao bi biti izručen Hrvatskoj, a kada će se to dogoditi, ovisi o Pavleku i tome pristaje li ili ne na izručenje te hoće li se žaliti na taj zahtjev, pa će tako i procedura biti brža ili pak sporija. Uhićenje prvoosumnjičenog u aferi teškoj čak 30 milijuna eura rezultat je zajedničke akcije MUP-a i kazahstanska policije s obzirom na to da je Pavlek, nakon što je napustio Istanbul, u kojem je bio u trenutku izbijanja afere, lociran u Kazahstanu. Nije odsjeo u hotelu, već na privatnoj lokaciji izvan glavnoga grada.

– Uhićenje se dogodilo i očekujemo sada transfer u Hrvatsku – kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Okučanima, na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak. Na zahtjev USKOK-a, u koordinaciji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je kazahstanskim tijelima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka. – Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj u najkraćem roku. Sva tijela koordinirano surađuju s kazahstanskim vlastima u skladu s običajnim postupanjima u ovakvim slučajevima – kazao je Damir Habijan, ministar pravosuđa.

Interpolova tjeralica protiv Pavleka raspisana je krajem ožujka, kada je i javnost doznala za razrađenu shemu po kojoj je ekipa na čelu s V. Pavlekom iz saveza izvukla silne milijune tijekom zadnjih dvadesetak godina. Teško je procijeniti što će Pavlek raditi, hoće li koristiti određena pravna sredstva, hoće li se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, a koliko, ovisi o tome koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanu – rekao je ministar Habijan i dodao da je ključno da je Pavlek uhićen te da Hrvatska očekuje njegovo izručenje nakon što se formalno-pravni postupci dovrše. Habijan je kazao da je početkom travnja iniciran postupak njegova uhićenja i izručenja, a nakon što su vlasti utvrdile gdje se Pavlek nalazi.

– Rješenje o provođenju istrage koje je USKOK pripremio bit će početkom idućeg tjedna upućeno kazahstanskim vlastima, nakon čega očekujemo pokretanje njihove procedure, a po završetku postupka i izručenje u Hrvatsku – kazao je ministar. Naveo je i da Hrvatska nema iskustva s tom zemljom vezano za izručenja, ali da je pravni postupak jasan. Istražni je zatvor, osim Pavleku, koji je tek sada uhićen, određen i nekadašnjem glavom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke koja je radila za HSS Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauseru.

USKOK nije zatražio pritvor za bivšeg glasnogovornika HSS-a Nenada Erora, koji je pušten da se brani sa slobode nakon što je ispitan u USKOK-u. USKOK i policija su, nakon pokretanja istrage, izvijestili da šestorku sumnjiče za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz saveza, od čega je trećina završila na Pavlekovim računima u inozemstvu, a i imovinska se kartica direktora saveza tih godina znatno "podebljala". Uhićenje Vedrana Pavleka važan je korak u istrazi koja nije završena i koja bi mogla otkriti i neka nova imena koja bi se također mogla naći pod istragom policije, koja ima snimke razgovora V. Pavleka s drugim mogućim akterima u ovom kaznenom djelu.

– Za sada nema informacija o eventualnom pronalasku Pavlekova laptopa i mobitela, a sve okolnosti slučaja bit će utvrđene u postupku u Hrvatskoj – kazao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Popis osoba koje su bile na takozvanom "platnom spisku" i kojima je i Pavlek donosio "zaradu" iz HSS-a jedan je od kotačića koji bi mogao dovesti i do novih uhićenja ili smjena osoba koje su godinama na ključnim pozicijama u hrvatskom sportu, a povezane su i s Hrvatskim skijaškim savezom. Ispitivanje V. Pavleka u Hrvatskoj stoga je ključno za dodatno rasvjetljavanje afere koja je bacila sjenu na rad cijelog saveza, ali i bila prva u nizu otkrivenih afera vezanih za izvlačenje novca i spornih plaćanja i u nekim drugim sportskim savezima.