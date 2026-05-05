© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Komentari
KOMENTAR ŠEFA SDP-a

Hajdaš Dončić opleo po Plenkoviću: 'A sada nauči lekciju broj dva'

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić o dočeku rukometaša
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Hina, Mateja Papić
05.05.2026.
u 20:43

Predsjednik Republike Zoran Milanović predložio je danas Hrvatskom saboru sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, a za njezin izbor potrebna je nadpolovična većina od 76 glasova

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oglasio se na Facebooku, gdje je komentirao izbor predsjednice Vrhovnog suda i pritom kritizirao premijera Andreja Plenkovića. Poručio je kako je dobro da je Plenković, kako tvrdi, napokon priznao da su „ucjene i paketi“ bili pogrešan pristup, dodajući da se nakon 14 mjeseci odugovlačenja konačno može pristupiti izboru čelne osobe Vrhovnog suda.

No, ističe da time posao nije gotov. Kao „lekciju broj dva“ naveo je potrebu prestanka javnog ponižavanja Ustavnog suda i povratak demokratskim standardima. "Plenković mora shvatiti da ne može govoriti o ustavnim sucima na način kako on to govori. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje. To mora biti transparentan, javan i argumentiran proces u kojem politika ne postavlja poslušnike, već se kroz stvarne intervjue i provjere biraju neovisni pravni stručnjaci s dokazanim integritetom", piše šef SDP-a na Facebooku.

Da podsjetimo, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak da će vladajući idući tjedan u Hrvatskom saboru izabrati predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić s oporbom ili bez nje, a ako se ne izaberu tri ustavna suca, teret političke odgovornosti za nefunkcioniranje Ustavnog suda bit će na oporbi. "Ne znam koji će argument oporba danas ili sutra iznijeti pred hrvatsku političku, stručnu i opću javnost da kažu zbog čega ne žele odabir sudaca Ustavnog suda. U našoj analizi jedini mogući razlog je u biti da ni ne žele popuniti Ustavni sud", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Istaknuo je da su time "ogoljeli priču skroz do kraja" te sve teze o nekakvoj okupaciji, ucijeni, vezivanju i protuustavnosti padaju u vodu. "Sada je ostala oporba sa svojim saborskim mandatima, i s prijedlogom koji je napravljen na saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i koji će u petak, 15. svibnja doći na glasovanje u Hrvatski sabor. Od danas je loptica na njihovu terenu, ali i velika politička odgovornost za funkcioniranje ili ne funkcioniranje Ustavnog suda", rekao je. Plenković je napomenuo da je HDZ u siječnju, kada su vidjeli da nema nikakvog napretka oko dogovora s oporbom o izboru troje preostalih sudaca Ustavnog suda, rekao kako žele da se u smislu popunjavanja riješe Vrhovni i Ustavni sud. Naime, 12. travnja istekao je produljeni šestomjesečni mandat bivšem predsjedniku te institucije Miroslavu Šeparoviću, te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu.

Vladajuća većina u saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložila je kandidate Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, ali njihovu izboru protivila se oporba. Predsjednik HDZ-a upozorio je da sada krnji sastav Ustavnog suda ne funkcionira jer su u njemu protiv formiranja tročlanih vijeća Ustavnog suda, oni ustavni suci koje je prije godinu i pol dana predložila oporba. "Ti isti suci koje su oni predložili su protiv formiranja vijeća. Zašto, nama nije poznato. Osim ako ne žele potpunu paralizu Ustavnog suda, a to su upravo postigli. Ustavni sud danas ne radi. Danas, apropo okupacije i paralize institucija to radi oporba putem ljudi koje su oni predložili u Ustavni sud", kazao je.

Plenković je naglasio je da je HDZ za ustavne suce predložio neovisne i stručne kandidate, ali oporba ne želi ni da funkcionira krnji Ustavni suda, a niti žele izabrati preostala tri suca tog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović predložio je danas Hrvatskom saboru sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, a za njezin izbor potrebna je nadpolovična većina od 76 glasova.

Avatar Idler 3
Idler 3
20:53 05.05.2026.

Plenkijeva sreće je upraf kaj su mu Hajdaš i Dončić oporba !

GR
grape
20:52 05.05.2026.

Možda treba formirati takav Ustavni sud koji će dozvoliti da se predsjednik Republike kandidira na parlamentarnim izborima, a ne odstupi s dužnosti???

AN
Antonio1952
20:58 05.05.2026.

Opet ovaj smijesni tip, dijeli lekcije onima koji su miljama iznad njega.

German Chancellor Merz presents the Chancellor's Ribbon of Honour to the Guard Battalion of Bundeswehr
AKCIJSKI PLAN

Novi sigurnosni savez: Zagreb i Berlin okreću se jugoistoku Europe kao ključnoj fronti

Novi akcijski plan označava iskorak iz političkog partnerstva u stvarno operativan odnos u kojem Hrvatska i Njemačka djeluju usklađeno, kontinuirano i kroz konkretne projekte. U središtu su sigurnost, obrana i jugoistočna Europa, ali poruka je šira: riječ je o pokušaju da se odnos dviju država pretvori u trajni mehanizam suradnje koji može nositi i političke odluke i njihovu provedbu.

