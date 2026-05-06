Policija otkrila tko je vozio kombi s mrtvim migrantima

Hrvatska je policija utvrdila identitet krijumčara migranata koji je u nedjelju navečer u Netretiću kod Karlovca iz teretnog vozila izbacio migrante, među njima i četvoricu umrlih putnika, te dvojicu teško ozlijeđenih migranata. Pobjegao je, a za njim hrvatska policija traga. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. – Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu s ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali – kazao je D. Božinović.

Pogoršano stanje



Krijumčar je, navodno, u manjem kamionu koji služi za prijevoz materijala i nije namijenjen za prijevoz ljudi, nagurao čak 30-ak migranata, a u Donjem je Prilišću u Netretiću iz vozila izbacio ukupno 19 migranata; od čega je četvero preminulo u kombiju zbog nehumanih uvjeta u kojima su se našli, a dvojica su s teškim ozljedama prevezena u karlovačku Opću bolnicu, gdje su jednome utvrđene kontuzije po tijelu i ozljeda glave, a drugi je bio pothlađen, dehidriran i izgladnio. Upravo pothlađenom pacijentu stanje se pogoršalo, pa se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja. Jednog je migranta policija kobne večeri zatekla na cesti kako pomaže unesrećenima, a preostalih 12 migranata pronađeni su u okolici. Svi su završili u Centru za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. Naložena je obdukcija preminulih kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, a neslužbeno doznajemo da je gušenje moguć razlog, s obzirom na to da u teretnom vozilu nisu imali dovoljno mjesta, pa se dio putnika ugušio, zbog čega je vozač i izbacio većinu putnika i pobjegao.

Ovo je, nažalost, tek jedna u nizu priča s migrantskih ruta koja završava tragično zbog pohlepe krijumčara i želje migranata da dođu do cilja. Kako bi se domogli zemalja zapadne Europe, migranti pristaju na nehumane uvjete ‘transporta’, pa često, pri prelasku rijeka uz granicu s BiH ili sa Slovenijom, s obzirom na to da nisu vješti plivači, skončaju utapanjima. No, ako obdukcija potvrdi sumnje, ovo bi bio prvi slučaj da su migranti preminuli od gušenja. Činjenica je, naime, da je situacija na Bliskom istoku ipak uzrokovala povećanu migraciju ljudi, pa i hrvatska policija bilježi porast broja uhvaćenih migranata od početka godine.

Povećane brojke



Tako su do jučer uhitili 422 krijumčara migranata; od toga je broja 388 krijumčara i 34 pomagača, što je za 17,22 posto više nego lani kada su ukupno u istom periodu uhitili 360 krijumčara i njihovih pomagača. To je prosjek za čitavu Hrvatsku, no na području PU karlovačke, brojke su alarmantne. – U prva četiri mjeseca ove godine imamo povećanje broja krijumčarenja od 98 posto; lani smo imali 49 slučajeva, ove godine je to 97. Također, bilježimo povećan broj krijumčara, i to od 108 posto; prošle ih je godine bilo 50, ove godine 104 u samo četiri mjeseca – kazao je Romano Benković, voditelj Službe kriminalističke policije PU karlovačke.