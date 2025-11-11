Policajac završio u pritvoru jer je pucao dok se vozio i pištoljem kroz prozor prijetio drugom policajcu

Za općeopasnu radnju i prijetnju osumnjičen je 26-godišnjak, dok se 33- godišnjak sumnjiči za pomaganje počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela. Obojica su ispitana na ODO Pula, nakon čega je jedan završio u istražnom zavoru, a drugi je dobio mjere opreza.

Mlađi muškarac je inače policajac, koji je u trenutku počinjenja onog za što se sumnjiči bio van službe, a sumnjiči ga se da je 7. studenog na području Pule, tijekom vožnje automobilom ulicom, kojom se kretao veliki broj ljudi te u neposrednoj blizini stambenih objekata i većeg trgovačkog marketa, iz službenog pištolja ispalio najmanje dva hica. Pukim slučajem nitko nije ozlijeđen, a osim navedenog 26-godišnjak se sumnjiči i da je nakon što je ugledao drugog policajaca, koji je također bio van službe, opet izvadio službeni pištolj koji je potom usmjerio kroz prozor, čime mu je, kako se sumnja, pokazao da ga želi ubiti.

Što se tiče 33-godišnjaka, on se sumnjiči da je istog dana od 26-godišnjaka preuzeo pištolj kojeg je sakrio, a učinio je to kako bi pomagao 26-godišnjaku da ne bude otkriven. Nakon što su obojica ispitana na ODO Pula, dovedeni su pred suca istrage Županijskog suda u Puli. Policajcu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, dok je 33- godišnjak dobio mjere opreza. Ne smije napustiti boravište i redovito se mora javljati policiji.