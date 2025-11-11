Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IMAO I POMAGAČA

Policajac završio u pritvoru jer je pucao dok se vozio i pištoljem kroz prozor prijetio drugom policajcu

Zagreb: 2. Međunarodni prosvjed za zabranu lova
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
11.11.2025.
u 07:44

Nakon što su obojica ispitana na ODO Pula, dovedeni su pred suca istrage Županijskog suda u Puli.

Za općeopasnu radnju i prijetnju osumnjičen je 26-godišnjak, dok se 33- godišnjak sumnjiči za pomaganje počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela. Obojica su ispitana na ODO Pula, nakon čega je jedan završio u istražnom zavoru, a drugi je dobio mjere opreza.

Mlađi muškarac je inače policajac, koji je u trenutku počinjenja onog za što se sumnjiči bio van službe, a sumnjiči ga se da je 7. studenog na području Pule, tijekom vožnje automobilom ulicom, kojom se kretao veliki broj ljudi te u neposrednoj blizini stambenih objekata i većeg trgovačkog marketa, iz službenog pištolja ispalio najmanje dva hica. Pukim slučajem nitko nije ozlijeđen, a osim navedenog 26-godišnjak se sumnjiči i da je nakon što je ugledao drugog policajaca, koji je također bio van službe, opet izvadio službeni pištolj koji je potom usmjerio kroz prozor, čime mu je, kako se sumnja, pokazao da ga želi ubiti.

Što se tiče 33-godišnjaka, on se sumnjiči da je istog dana od 26-godišnjaka preuzeo pištolj kojeg je sakrio, a učinio je to kako bi pomagao 26-godišnjaku da ne bude otkriven. Nakon što su obojica ispitana na ODO Pula, dovedeni su pred suca istrage Županijskog suda u Puli. Policajcu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, dok je 33- godišnjak dobio mjere opreza. Ne smije napustiti boravište i redovito se mora javljati policiji. 

Ključne riječi
policija pištolj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja