Nova akcija u SDP-u: Spašavanje Bernardića do EU izbora

Uvertira za sjednicu Kluba i vodstva stranke

Akcija koju pokreće Mladen Kešer, šef podravsko-prigorskog SDP-a, druga je inicijativa unutar SDP-a u dva tjedna. Prošli vikend sličan pokušaj izveli su mladi gradonačelnici i načelnici SDP-a, tzv. neretvanska skupina. No dok su oni više “petljali” s onim što traže, ne želeći jasno kazati jesu li za Bernardićev odlazak ili ostanak, Kešer otvoreno poručuje da Bernardić mora ostati šef do EU izbora i za to planira očito dobiti potporu ostalih šefova županijskih organizacija. Sve je to uvertira i priprema za vruću jesen, odnosno početak saborskog zasjedanja kada se u SDP-u mora očekivati i nekakav rasplet situacije. Prvi korak svakako bi trebala biti zajednička sjednica Kluba zastupnika, u kojem dvije trećine zastupnika želi Bernardićev odlazak i sjednica vodstva SDP-a. Glavni odbor izglasao je da se sjednica mora održati, no još nije sazvana.