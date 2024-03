Nogometaš Bundeslige Ivan Prtajin: Bogu sam zahvalan što sam odrastao na selu

Izbor čitatelja Večernjeg lista i Fenix-magazina da 27-godišnjeg Ivana Prtajina, napadača momčadi SV Wehen Wiesbaden proglase najpopularnijim sportašem u hrvatskom iseljeništvu nije iznenađenje za one koji prate drugu njemačku Bundesligu, čija ovogodišnja prosječna gledanost iznosi 39.068 gledatelja po utakmici.

Primjerice, samo je nedavnu utakmicu Schalke – Wehen Wiesbaden pratilo 60.542 gledatelja, dok je drugoligaški okršaj berlinske Herthe i Magdeburga s tribina Olimpijskog stadiona u Berlinu pratilo 52.652 gledatelja. Popularnost Ivana Prtajina nije slučajna ako se zna da ponajviše zahvaljujući njegovim dobrim igrama i pogocima Wehen Wiesbaden osvaja bodove koji ga drže iznad zone ispadanja iznimno jake i ove godine ujednačene druge njemačke Bundeslige.

Pred sam početak subotnje utakmice u Wiesbadenu, u kojoj je SV Wehen pogotkom Ivana Prtajina osvojio bod protiv jake momčadi Hannovera 96, Domovnicu (Kroatischer Heimatpreis) i priznanje Večernjeg lista za 2024. godinu na sredini terena Prtajinu su uručili dugogodišnji urednik inozemnog izdanja Večernjeg lista Stipe Puđa i glavni sponzor Večernjakova izbora najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu Petar Budimir.

Prtajin je sjajno odigrao tu utakmicu u kojoj je zabio pogodak za vodstvo Wehena od 1:0. Za povećanje vodstva domaćina do odmora je imao Prtajinov hrvatski suigrač Franko Kovačević koji se u jednom protunapadu sjurio se prema gostujućim vratima ali njegov završni udarac nažalost nije bio najbolji. U nastavku utakmice Wehen je primio izjednačujući pogodak, čime ipak na kraju utakmice nije pomućeno slavlje igrača i navijača Wehena jer osvajanje boda protiv momčadi koja se bori za povratak u prvu Bundesligu nije neuspjeh.

Pljesak Prtajinu i suigračima na kraju je bio ogroman, kao što je to bilo i na prošlogodišnjoj utakmici DFB kupa kada je RB Leipzig vodio s 2:0 da bi onda Ivan Prtajin zabio dva pogotka i izjednačio rezultat na 2:2. Ipak branitelj naslova pobjednika kupa nije dopustio iznenađenja, ali Prtajin je svojom igrom i pogocima iz te utakmice ostao upamćen i kod nogometnih fanova koji dotad nisu čuli za njega, kao i kod nogometnih stručnjaka poput Bastiana Schweinsteigera koji mu je nakon te utakmice došao na teren i čestitao na dobroj igri.

Da „Lewandowski iz Wiesbadena“, kako ga nazivaju njemački mediji iz glavnog grada Hessena, uživa veliku popularnost vidjelo se i kod uručenja nagrade kada mu je, nakon najave glavnog spikera, zbog nagrade pljeskao čitav stadion, kako navijača Wehena tako i gostujućih navijača iz Hannovera. Taj ogroman pljesak kod uručenja nagrade te dobra igra i pogodak Hannoveru Prtajinu će, i sam priznaje, ostati u dubokom sjećanju.

-Ova nagrada i priznanje su satisfakcija za moj naporan rad u ovih godinu i pol dana otkad sam došao ovdje u Wiesbaden. Bilo je to trnovito razdoblje nakon dolaska iz Slovenije (igrao je za Olimpiju iz Ljubljane). Nije bilo lako, ali isplatilo se jer je tada krenuo uspon koji je bio dosta popraćen i medijski te s pohvalama i nagradama za dobre igre, rekao je Ivan Prtajin u kratkom razgovoru u mix-zoni nakon utakmice.

-Ne mogu reći da sam očekivao Večernjakovu nagradu i nešto previše razbijao glavu o tome, ali mi je u podsvijesti bilo da sam je zaslužio. Prijatelji koji su više od mene pratili glasovanje su me obavještavali o tome kako prolazim iz kruga u krug. Ja sam dijete sa sela, kako kod nas kažu, čovik iz naroda. Možda po tom pitanju nisam klasičan nogometaš jer sam stalno među ljudima, dosta me ljudi prati i podržava. Vole to što sam ostao „na zemlji“ u odnosu na moj nogometni status. Mislim da su i stoga mnogi glasovali za mene. I hvala im na tome jer mi je ova Domovinska nagrada poticaj za daljnji rad i uspjehe, kazao je Prtajin.

VL: U klubu su nam prije utakmice rekli da ste jako ponosni na Večernjakovu Domovinsku nagradu te da ste ponosni Hrvat!

-Jesam, to ističem gdje god dođem. Svi oni to svi znaju jer ne dam na sebe. Kad netko kaže njemački mentalitet, njemački nogomet, … kažem im stanite, malo ste vi ispod nas Hrvata i u disciplini i mentalitetu, a i u mnogočemu. Ja to otvoreno kažem i to pokazujem i kada sat vremena nakon sviju odem s terena. Dosta sam discipliniran, tako sam i odgojen u sredini koja je možda i surova, ali ja sam na nju ponosan. Bogu sam zahvalan što sam odrastao na selu i u Lijepoj našoj gdje se još uvijek držim do tih nekih svojih vrijednosti kojih se ja osobno mislim nikad neću odreći. Sada imam i Domovnicu, nagradu moje Domovine i normalno je da mi to puno znači.

VL: Kako ste zadovoljni u klubu i gradu Wiesbadenu?

-Svi u klubu znaju da sam zadovoljan klubom, a i grad je predivan. Volim Wiesbaden koji je po mom sudu puno ljepši od susjednih gradova Frankfurta, Mainza ili Darmstadta. Grad je jako miran, čist, uredan, ljudi su srdačni, imamo ovdje svoju hrvatsku zajednicu i sve što nam treba u tom nekom hrvatskom smislu: od naše katoličke crkve, zajedničkih susreta i druženja. Sve je u Wiesbadenu jako živo, meni je tu iznimno lijepo. Zadovoljan sam što sam tu i što sam dio ove priče u klubu koji raste iz godine u godine.

VL: Kakvi su Vaši planovi u SV Wehen Wiesbaden?

- mam još dvije godine ugovora. Moja budućnost je tu, jako sam sretan i zadovoljan. A što će doći u daljoj budućnosti to samo Bog zna. Ja sam posvećen utakmicama iz kola u kolo, a znate i sami kolika je kvalitetna njemačka druga liga. Možda naša šira javnost to baš toliko i ne prati, ali ovo je top nivo nogometa, na svjetskoj je razini i tu ne ostaje prostora za razmišljanje o ičemu drugom osim svakodnevnom radu i odricanje te razmišljanje o svakoj idućoj utakmici. Jedino se tako, mislim, može napredovati.

VL: Vaša poruka Vašima u rodnoj Vrani kod Pakoštana i Hrvatima u iseljeništvu?

-Vrana je za mene kraljevstvo, hrvatska kolijevka kako ju ja volim nazvati, gdje je za mene sve počelo. Jako sam ponosan na Vranu i šaljem puno pozdrava svim svojim sumještanima koji me uvijek podržavaju i šalju pozitivnu energiju. Jednako tako lijep pozdrav i ostalima u Lijepoj našoj i zahvalan sam za podršku ne samo iz Dalmacije već i iz Istre, Slavonije i svih dijelova Lijepe naše. Nadam se da će me nakon ove nagrade i mnogi drugi upoznati, pratiti i podržati. A ja ću to kao i do sada vratiti najprije svojim ponašanjem,a onda i nogometnim rezultatima.