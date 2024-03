Zajedno u patnji: Dr. Ante Nazor na Večernjakovoj domovnici predstavio knjigu 'Zagonetka pobjede'

Na svečanoj dodjeli nagrada Večernjakova domovnica u subotu u Bad Homburgu upriličeno je kratko predstavljanje knjige „Zagonetka pobjede – Velikosrpska agresija na Dubrovnik 1991. godine“ autora Olivera Peze o kojoj je nekoliko riječi rekao dr. Ante Nazor, sunakladnik i ravnatelj hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Riječ je o drugom dopunjenom izdanju knjige Zagonetka pobjede, u kojoj su objavljena brojna svjedočanstva hrvatskih branitelja o događajima na Dubrovačkom području tijekom velikosrpske agresije 1991. godine, u suradnji s Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata i pod pokroviteljstvom Grada Dubrovnika.

Dva primjerka knjige svečano su darovana apostolskom nunciju mons. Nikoli Eteroviću te potpredsjedniku Vlade RH i ministru obrane RH Ivanu Anušiću.

Recenzenti su knjigu ocijenili kao rezultat najsveobuhvatnijeg istraživanja i objedinjavanja memoarske građe koje je ikad provedeno na nekoj od hrvatskih bojišnica iz ’91. godine. Nakladnici su Art Format i Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata.

Knjiga autora Olivera Peza na gotovo 1.100 stranica, u dva sveska donosi transkripte sa snimanja istoimenog dokumentarnog filma. Oliver Pezo, novinar i snimatelj, autor je knjige Zagonetka pobjede koja se bavi vremenom s početka Domovinskog rata u Dubrovniku, ključnog povijesnog razdoblja koje na ovaj način ostaje zabilježeno i ostavljeno kao dokument i svjedočanstvo, kako sadašnjim tako i budućim naraštajima. Tijekom predstavljanja spomenute knjige na svečanosti u Bad Homburgu dr. Ante Nazor je kazao kako nećemo zaboraviti dane ponosa i slave, nažalost i tuge.

– Mudri ljudi kažu da „ono što nije zapisano kao da se nije dogodilo“. Mi, sudionici Domovinskog rata, znamo što se dogodilo 1991. u Hrvatskoj i pamtimo. Nećemo zaboraviti dane ponosa i slave, nažalost i tuge. Nećemo zaboraviti u kakvim teškim okolnostima smo izborili samostalnu i suverenu državu. Ali da bi i naša djeca znala što se tada dogodilo treba zapisati tu slavnu povijest. Večeras predstavljamo knjigu znakovitoga naziva „Zagonetka pobjede“, jer mnogima u svijetu i danas je zagonetka to kako se Hrvatska 1991. uspjela obraniti unatoč znatnoj premoći velikosrpskog agresora u naoružanju, streljivu i tehnici. A rješenje te zagonetke je u hrabrosti Hrvata koji su oduvijek bili spremni boriti se za svoj dom i domovinu, te u zajedništvu Hrvata i hrvatskih građana koji su Lijepu našu prihvatili kao svoju državu, Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su tamo autohton i konstitutivan narod, i Hrvata iz iseljeništva. To je zajedništvo u temelju obrane i pobjede Hrvatske u Domovinskom ratu, ono je temelj daljnjeg opstanka Hrvata i bolje budućnosti Republike Hrvatske. Nemojmo zaboraviti da je Hrvatska pobijedila u Domovinskom ratu i da su i večeras ovdje pripadnici pobjedničke Hrvatske vojske. Na kraju, želim zahvaliti autoru i svim sudionicima u stvaranju ove knjige, koja detaljno opisuje događaje na dubrovačkom bojištu 1991. godine. Ona je spomenik jednom sjajnom razdoblju hrvatske povijesti, ona je spomenik jednoj sjajnoj generaciji koja je 1991. uspjela obraniti Dubrovnik i Hrvatsku od srpsko-crnogorske agresije, rekao je dr. Ante Nazor.

U kratkom razgovoru autor Oliver Pezo je otkrio što zapravo znači “Zagonetka pobjede”.

„Zagonetka pobjede“ plod je projekta udruge Art FORMAT, koji će uz knjigu rezultirati i dokumentarnim filmom, serijalom, izložbom i internetskom galerijom o ratu 1991. godine. Naša istraživanja, dokumentiranja, snimanja i proučavanja traju više od petnaest godina. Više od 800 veterana iz bivše Općine Dubrovnik i okolice te branitelji Dubrovnika koji su na Južno bojište dolazili iz drugih dijelova Hrvatske okupilo se na snimanjima koja traju od 2010. godine. Zabilježene su izjave više od 500 sudionika ratnih zbivanja, ne samo vojnika, snimljeno je 100 sati materijala, snimalo se 120 radnih dana na 160 lokacija, sve je to rezultiralo knjigom pod istoimenim nazivom. Po struci sam novinar i pristup priči je novinarski, a ne povjesničarski, iako su i povjesničari neizbježni sugovornici i rado su se odazvali.

Čija su svjedočanstva u knjizi

Većina svjedočanstava u knjizi pripada braniteljima, oko 90 posto, pa je logičan zaključak da je riječ o sadržaju prvenstveno vojne tematike. Inače, pristup kojeg smo imali zapravo ostavlja ovaj projekt uvijek otvorenim, nikad do kraja završenim, jer bilo tko s vremenom proživljenim u ratu mogao je biti svjedok sa svojim sjećanjima. Zato knjiga ima preko tisuću stranica, zaokružena je i na neki način zaključena „na silu“, jer bismo inače išli u nedogled.

Pokriva vrijeme priprema uoči agresije sve do međunarodnog priznanja 15. siječnja 1992. godine, jer je to razdoblje za Dubrovnik bilo sudbonosno. Obuhvaćen je cijeli prostor hrvatskog juga od Prevlake do Neretve i Korčule, te sva pojačanja koja su stizala iz drugih krajeva Hrvatske. Te ’91. godine dubrovačka upornost i hrvatsko jedinstvo spasili su Dubrovnik od kapitulacije i brisanja iz hrvatske povijesti iako je sve okolo bilo okupirano i devastirano. Uslijedila je 1992. godina, a to je posebna, velika i opširna priča, priča o istjerivanju srpskog agresora s onih područja koja su okupirali tijekom ta zadnja tri mjeseca ’91. Nju nismo mogli raditi na ovaj način jer bi imala nekoliko tisuća stranica i nove stotine sati snimljenih izjava, jednostavno za to nismo imali mogućnosti i kapaciteta.

Zašto ste se prihvatili tako zahtjevnog projekta?

Odrastao sam u Dubrovniku, sa 16 godina napad sam dočekao i proživio u Dubrovniku. Preko noći netko nepozvan dođe i krene uništavati tebe i cijeli tvoj svijet i nametnuti sebe i neki svoj. U jednom trenu sve što je nezamislivo ili si gledao u filmovima katastrofe postane realno i svakodnevno i nekako je prirodno da počneš postavljati pitanja što se i zašto dogodilo. Krenuti i ostvariti ovakav projekt nisam mogao sam. Na početku, kolega Mario Bukvić i ja osnovali smo udrugu ArtFormat, dok su tijekom cijelog procesa nesebično pomagali Patricija Švaljek, Krešimir Jurić, Nikola Kapidžić, Barbara Vlahović te mnogi pojedinci koji su sudjelovali u projektu i s kojima sam se tijekom vremena zbližio. Odmah smo uspostavili ključnu suradnju s Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom u Zagrebu, prije svega s gospodinom Antom Nazorom. Također, treba istaknuti da nas je tijekom cijelog procesa podržavao Grad Dubrovnik kao važna institucija, još od vremena Dubravke Šuice, preko Andra Vlahušića, pa sve do Mata Frankovića. Svi su oni prepoznali važnost i ozbiljnost našeg projekta. Grad Dubrovnik nam je pružio pomoć u tiskanju knjige u tisuću primjeraka, a prihod od prodaje knjiga planiramo koristiti za financiranje dokumentarnog serijala, budući da smo većinu izjava sugovornika snimili kamerama. Podršku su nam pružili i gospođa Varina Jurica Turk te gospodin Mišo Đuraš iz Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik. Od srca se zahvaljujem svima.

Knjiga se može kupiti u Društvu prijatelja dubrovačke starine u Širokoj ulici u Dubrovniku, a za sve upite može se kontaktirati na info@artformat.hr