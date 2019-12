'Nogalo nezakonito smijenjen, na Srebrnjak dolazi europski USKOK'

Više od 13 tisuća ljudi do sada je potpisalo peticiju za ostanak dr. Bore Nogala na mjestu ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, a podržavaju ga i suradnici. Razgovarali smo s prof. Davorom Plavecom, pomoćnikom ravnatelja za kvalitetu i članom Upravnog vijeća.

Zašto je smjena ravnatelja protupravna, kako tvrdite?

U Statutu točno piše kada se može smijeniti ravnatelj. Gradski kontrolni ured uopće nije nadležan za inspekcijski nadzor zdravstvene ustanove i ne može ocijeniti je li došlo do kršenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti. To ne može ni Upravno vijeće u ovom sastavu, pogotovo stoga što je jedan od tri člana Upravnog vijeća koji su glasali za smjenu, general-bojnik. Svaki prijam u službu oglašava se na oglasnoj ploči i web-stranici bolnice i svaki je naveden u izvještajima UV-u i Uredu za zdravstvo. Financijski izvještaj mjesečno se šalje Uredu. Osim toga, sve odluke koje se stavljaju na teret ravnatelju donijete su u prethodnom ravnateljskom mandatu.

Na pitanje je li ugrožen projekt Dječjeg centra kompetencije u translacijskoj medicini (CCTM) koji je Srebrnjak dobio od EK, resorni je ministar kazao da “ne vezuje nijedan projekt za osobu”. Kako komentirate tu izjavu?

Takvo nešto mogle bi izjaviti samo osobe koje nisu upoznate s projektom i jako me začudila takva izjava ministra. Radi se o najsloženijem projektu u RH. Pelješki most je od većeg financijskog značaja, ali ovo je projekt izuzetne složenosti. EK ga je proglasila jednim od ključnih projekata u području biomedicine za EU i vodećim takvim na svjetskoj razini. Njihovi su konzultanti ocjenjivali projekt na dvije razine dulji niz godina. To je zasigurno najsloženiji projekt ikad izveden u RH i svaka osoba koja je sudjelovala u njegovoj realizaciji izuzetno je važna. To je kao da izjavite da tvornica Rimac automobili može funkcionirati bez Mate Rimca ili da je Apple mogao bez Stevea Jobsa.

Koliko je CCTM ugrožen?

Ozbiljno. Budite uvjereni da EK i sada promatra i analizira sve, i to kolika je podrška javnosti i kakva je stvarna ugroza svega. Bilo kakva izjava usprkos pismenoj podršci smatrala se ugrozom projekta. A pogotovo smjenjivanje čovjeka koji je 13 godina radio na razvoju projekta! Taj je projekt naveden u Operativnom programu RH koji je Hrvatska potpisala s EU.

Može li se dogoditi da se projekt stornira?

Može. Zato što se u Europi iznimno odgovorno postupa s novcem poreznih obveznika. Kod nas je, nažalost, pristup tome drukčiji.

Jeste imali kontakata ovih dana s institucijama EU na tu temu?

Diplomacija na europskoj razini ne diže halabuku i nakon što ozbiljno procijene stanje i moguće štete, budite sigurni da će reagirati, pa ako treba i OLAF-om, europskim USKOK-om, diplomatskim kanalima... Razumijem da je predizborno vrijeme, ali ne mogu vjerovati da, u vrijeme kad Hrvatska treba preuzeti predsjedanje Unijom, nama nije stalo da pokažemo da ovakvo nedemokratsko i nezakonito postupanje treba u korijenu razriješiti.

Znači, izgledno je da u Hrvatsku dođe europski USKOK?

Apsolutno. Uvijek dolazi u takvim situacijama.

Ured za nabavu Grada Zagreba, vlasnika bolnice Srebrnjak, provodit će natječaje?

Da, Ured je prema Zakonu o javnoj nabavi tijelo koje provodi nabavu. Mora je provoditi u skladu sa standardima i zahtjevima projekta, a ne može procjenjivati i tvrditi da može rušiti standarde po kojima se ta nabava može odvijati. Oni su htjeli drastično sniziti kriterij za tvrtku koja bi trebala voditi projekt provedbeno, što može samo tvrtka koja je radila na projektima slične složenosti. Ne možemo predati menadžment projekta nekome tko je radio natječaj, recimo, za kupnju CT-a! A kad snizite kriterije, ponuda može biti cjenovno tako niska da se na nju može prijaviti bilo tko. Natječaj za konzultantsku tvrtku koja treba voditi taj dio posla je međunarodni natječaj na koji se itekako ima tko javiti kad je riječ o stručnosti, postoje tvrtke koje su vodile projekte velikih bolnica i velikih istraživačkih centara u Europi i mi želimo takvu tvrtku, s iskustvom. Bilo što drugo dovelo bi do ugroze projekta.

Natječaj za konzultanta koji će voditi projekt trebao bi ići uskoro?

Trebao je već izaći odavno da Ured za javnu nabavu nije pokušavao sniziti kriterije natječaja. Čista je izmišljotina da je bolnica odugovlačila, to što nismo dali da se snize kriteriji proglasilo se zadržavanjem natječaja!

Koje ste planove imali za Brestovac, odnosno zemljište na Sljemenu?

Lani je Grad počeo prikupljati ideje kako iskoristiti zemljište na Brestovcu i bolnica Srebrnjak je predložila projekt rehabilitacijskog centra. Mislimo da je to važno jer rehabilitacijska medicina u RH poprilično je zapostavljena. U svijetu je prepoznato da je rehabilitacijska medicina izuzetno važna u tretmanu kroničnih nezaraznih bolesti, u oporavku od teških stanja kao što su inzulti, u terapiji karcinoma, a cost-benefit takve medicine je izrazito povoljan, puno povoljniji od raznih medikamenata i to je dokazano. Danas u razvijenom svijetu pacijenti se podvrgavaju rehabilitacijskim procesima već dan nakon zračenja ili primanja kemoterapije. Važno je osigurati takav centar koji bi sasvim sigurno bio i komercijalno isplativ.

Kakav je bio odgovor?

Ne znam, nismo dobili nikakvu obavijest. Od Upravnog vijeća bolnice zatraženo je da dio zemljišta odstupimo Gradu za gradnju međustanice žičare, što je bolnica i napravila.

Kako su pacijenti reagirali na dramatičnu priču o smjeni ravnatelja dr. Bore Nogala?

Izrazito su uznemireni, iz sata u sat raste potpora peticijom. Javljaju mi se ljudi koje nisam čuo godinama, davni pacijenti, i to nisu samo poruke potpore, nego su ljudi zgranuti time što se događa.

VIDEO dr. Boro Nogalo