Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MOĆNI SUSJED I ROĐAK

Ne ljuti Xija za očuvanje mira: Najosjetljivije pitanje u današnjoj Aziji

Autor
Dino Brumec
19.04.2026.
u 23:09

Cheng Li-wun, šefica najveće oporbene stranke na Tajvanu, posjetila je Kinu. Može li doći do zatopljavanja odnosa između Taipeija i Pekinga?

Svi smo mi Kinezi. Naizgled najjednostavnija moguća rečenica u odnosima između Tajvana i Narodne Republike Kine, u stvarnosti ne može biti kompliciranija. Izgovorio ju je u nedavno Xi Jinping, predsjednik NR Kine, druge najmoćnije države na svijetu, tijekom sastanka s Cheng Li-wun, šeficom Kuomintanga (KMT), glavne oporbene stranke na Tajvanu.

Predsjednici jedne države uglavnom se ne sastaju s liderima oporbe u drugim zemljama, no ova je situacija drukčija. Xi i NR Kina ionako ne vide Tajvan kao "drugu državu", već kao otok koji je neodvojiv dio kineskog teritorija. Zanimljivo, to isto smatra i Kuomintang, stranka na Tajvanu, no uz potpuno drukčije tumačenje što to točno podrazumijeva. Pitanja koja izviru iz tih različitih tumačenja – što je točno "Kina", tko su Kinezi, a tko Tajvanci, i zašto ovaj dio svijeta analitičari već godinama nazivaju "najopasnijim mjestom na svijetu" – stoje u srži ovog susreta koji su neki već sad nazvali povijesnim. Iako se načelno radi o susretu predsjednika i tek šefice jedne stranke.

Ključne riječi
odnosi Tajvan Kina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!