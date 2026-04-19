Ne ljuti Xija za očuvanje mira: Najosjetljivije pitanje u današnjoj Aziji

Svi smo mi Kinezi. Naizgled najjednostavnija moguća rečenica u odnosima između Tajvana i Narodne Republike Kine, u stvarnosti ne može biti kompliciranija. Izgovorio ju je u nedavno Xi Jinping, predsjednik NR Kine, druge najmoćnije države na svijetu, tijekom sastanka s Cheng Li-wun, šeficom Kuomintanga (KMT), glavne oporbene stranke na Tajvanu.



Predsjednici jedne države uglavnom se ne sastaju s liderima oporbe u drugim zemljama, no ova je situacija drukčija. Xi i NR Kina ionako ne vide Tajvan kao "drugu državu", već kao otok koji je neodvojiv dio kineskog teritorija. Zanimljivo, to isto smatra i Kuomintang, stranka na Tajvanu, no uz potpuno drukčije tumačenje što to točno podrazumijeva. Pitanja koja izviru iz tih različitih tumačenja – što je točno "Kina", tko su Kinezi, a tko Tajvanci, i zašto ovaj dio svijeta analitičari već godinama nazivaju "najopasnijim mjestom na svijetu" – stoje u srži ovog susreta koji su neki već sad nazvali povijesnim. Iako se načelno radi o susretu predsjednika i tek šefice jedne stranke.