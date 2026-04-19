GAF TJEDNA

Trumpa su se sada postidjeli i domaći zemljopisni neznalice, pa šute

storyeditor/2026-04-09/2026-04-09T011057Z_1934445589_RC2XZEAC65GD_RTRMADP_3_USA-ARMY-VETERAN-INDICTMENT.JPG
Foto: REUTERS
Robert Bubalo
19.04.2026.
u 23:09

I dok se Trumpa sada stide i domaći zemljopisni neznalice, zanimljivo je primijetiti da u našoj Crkvi nema nikoga tko bi imao što reći o Donaldovim napadima na papu

Trebamo li uopće više isticati Trumpove gafove, često se pitamo u redakciji kada analiziramo tko je proteklog tjedna "ispalio" glupost tjedna, jer konkurencija nikad nije bila slabija. Naime, dok se američki predsjednik razbacuje čudesno blesavim izjavama, i domaći desničari kao da su utihnuli od stida pa ni oni više ne ispaljuju gafove, a ni novinari ih više ništa ne pitaju nakon što su pokazali divovsko neznanje i na karti svijeta nisu znali pronaći Iran, državu 30 puta veću od Hrvatske.

Bilo bi ih dobro jednom testirati da pokažu gdje je Rusija; nisam siguran da bi lako pronašli tu "državicu". I dok uživamo u šutnji domaćih ekstrema, Trump ne prestaje: nakon što je, pomalo sam, a pomalo u duetu sa svojim potrčkom J. D. Vanceom, iznapadao papu Lava, kojega se ovaj rodijački dvojac i nije baš dojmio, najnoviji biser ispalio je tvrdnjom da je papa izjavio kako Iran može imati nuklearno oružje. I dok se Trumpa sada stide i domaći zemljopisni neznalice, zanimljivo je primijetiti da u našoj Crkvi nema nikoga tko bi imao što reći o Donaldovim napadima na papu.
