DORH istražuje je li bilo malverzacija sa sanatorijem Brestovac

Naprasno smjenjivanje dr. Bore Nogala s mjesta ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak u fokus javnosti stavilo je već zaboravljeno bivše lječilište za oboljele od tuberkuloze Brestovac podno Sljemena.

Dr. Nogalo je, naime, kao razlog za smjenjivanje naveo borbu za 80.000 četvornih metara zemljišta na kojem je bivši sanatorij, a koje je u vlasništvu Dječje bolnice. A uz to je kao razlog za smjenjivanje naveo i borbu za kontrolu nad projektom Centra za kompetenciju za translacijsku medicinu vrijednim 60 milijuna eura.

Tko se okoristio

A Brestovcem se osim javnosti ovih dana bavi i državno odvjetništvo, i to zbog mogućeg mešetarenja njegovim vrijednim zemljištem. To su nam potvrdili u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Istražitelji provode izvide u slučaju Brestovac prema kaznenoj prijavi koju je podnio Zeleni odred – forum braniteljske udruge VIDRA, i to još 26. rujna 2018. Kako su u Zelenom forumu naveli DORH-u, ali i pučkoj pravobraniteljici, prijavu su predali zbog osnovane sumnje u kriminalno mešetarenje s atraktivnim zemljištem na Medvednici odnosno s bivšim sanatorijem Brestovac. U Zelenom odredu su nedavno, kad su na svojoj stranici na Facebooku podsjetili da su predali tu kaznenu prijavu prije godinu dana, naveli da su pregledom dostupnih zemljišnih knjiga uočili vrlo dinamičnu preparcelaciju na toj lokaciji.

– Ogromna lokacija Brestovac najvjerojatnije je zamjenom za dvije majušne parcele u Zagrebu postala i formalno privatno vlasništvo – kažu u Zelenom odredu. Pri tome navode da se dvije osobe na koje glase zamjenske parcele posebno ističu. Tako za jednu od njih sumnjaju da je djelatnik Hrvatskih šuma, a druga je, prema informacijama Zelenog odreda, poduzetnik koji je donedavno bio, kako navode, visoko rangirani član jedne gotovo zaboravljene stranke u Hrvatskoj.

– U navedenom predmetu provode se izvidi. O meritornoj državnoodvjetničkoj odluci javnost će biti obaviještena – odgovorila je Dunja Pavliček, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu, na naše pitanje o tome što se poduzima vezano za prijavu Zelenog odreda. Vesna Grgić, predsjednica Vidre i Zelenog odreda, kaže da je slučaj Brestovac podsjeća na aferu Krašograd i zamjenu vrijednog gradskog zemljišta za manje vrijedno privatno zemljište.

– Prijavu smo podnijeli prije više od godine dana. Da dr. Nogalo nije smijenjen i da na vidjelo nije izišla priča o Brestovcu, državno odvjetništvo ništa ne bi i dalje poduzimalo po našoj prijavi – kaže Vesna Grgić i objašnjava da su pretragom katastra uočili da su brojevi katastarskih čestica koje sačinjavaju lokaciju Brestovac izmjenjeni i da ne odgovaraju onima koje se prikazuju u izvatku iz zemljišne knjige odnosno da se prikazuju čestice u drugim dijelovima grada. A tom im je, veli, pobudilo sumnju u zamjenu zemljišta. I pučka pravobraniteljica Lora Vidović bavila se prijavom Zelenog odreda. Kao što smo već pisali, u njezinu uredu kažu da je o svim navodima iz te pritužbe kojima se ukazuje na moguće postojanje kaznenog djela, pučka pravobraniteljica, u skladu sa zakonskim ovlastima, obavijestila je DORH i proslijedila mu dokumentaciju na nadležno postupanje. U Uredu navode da su o tome obavijestili i podnositelja pritužbe te da sad čekaju odgovor o poduzetim radnjama. A da netko ima planove s vrijednim zemljištem bivše bolnice Brestovac, sumnjaju i u timu smijenjenog dr. Nogala. Tako je njegova zamjenica dr. Mirjana Turkalj kazala da su u Dječjoj bolnici imali ideju dovesti staro lječilište u funkciju i ponovno ga pokrenuti te da su se prijavili za tzv. brownfield investiciju.

Hotel i wellness

– No, to je zaustavljeno. Vjerojatno se želi i to vlasništvo ove bolnice svesti pod kontrolu, a ravnatelj se očito nije uklapao u poslušno izvršavanje – rekla je prošli tjedan dr. Turkalj. Prema prostornom planu Parka prirode Medvednica, područje Brestovca predviđeno je za hotel s posebnim režimom korištenja – za edukaciju, rekreaciju, wellness, zdravstvenu namjenu. U Planu se navodi da svi sadržaji, bez obzira na njihovu osnovnu namjenu, trebaju biti otvorenog tipa te da se koncepcija prostornog razvoja treba temeljiti na adaptaciji jezgre kompleksa. Ukupna građevna brutopovršina prostora ne smije prelaziti 15.000 četvornih metara.