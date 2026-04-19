Hoće li ponovno zatvaranje Hormuškog tjesnaca utjecati na cijene goriva? Evo što nas čeka iduća dva tjedna

Budući da je Iran ponovno blokirao Hormuški tjesnac, najavljen je novi mogući rast cijena nafte. Hrvatska Vlada u ponedjeljak će donijeti odluku o novim cijenama goriva za iduća dva tjedna. Kako HRT javlja, prema neslužbenim informacijama, cijene goriva mogle bi blago pasti. Tako bi eurodizel i plavi dizel mogli pojeftiniti za pet centi, a eurosuper za jedan cent.

Nakon sjednice Vlade u ponedjeljak, sve će se znati, ali postoji strah da bi se zbog promjena na tržištu cijene ipak mogle povećati već s otvaranjem burzi. Barem iduća dva tjedna, to ne bi trebalo utjecati na Hrvate.

Na sjednici Vlade trebao bi se naći i prijedlog izmjena Zakona o PDV-u kojim se uvodi tzv. 'plivajući PDV' na naftne derivate. Riječ je o modelu koji bi Vladi omogućio da uredbom brzo prilagođava poreznu stopu, bez potrebe za provođenjem zasebne zakonske procedure u Saboru. Trenutačna stopa PDV-a iznosi 25 posto, a u izvanrednim okolnostima mogla bi se smanjiti na najmanje 15 posto. Premijer Andrej Plenković u petak je izjavio da se očekuje pad cijena svih vrsta naftnih derivata, uključujući i ukapljeni naftni plin, kako za boce tako i za spremnike.