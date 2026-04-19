NOVA SJEDNICA VLADE

Hoće li ponovno zatvaranje Hormuškog tjesnaca utjecati na cijene goriva? Evo što nas čeka iduća dva tjedna

19.04.2026.
u 20:05

Prema neslužbenim informacijama, cijene goriva mogle bi blago pasti

Budući da je Iran ponovno blokirao Hormuški tjesnac, najavljen je novi mogući rast cijena nafte. Hrvatska Vlada u ponedjeljak će donijeti odluku o novim cijenama goriva za iduća dva tjedna. Kako HRT javlja, prema neslužbenim informacijama, cijene goriva mogle bi blago pasti. Tako bi eurodizel i plavi dizel mogli pojeftiniti za pet centi, a eurosuper za jedan cent. 

Nakon sjednice Vlade u ponedjeljak, sve će se znati, ali postoji strah da bi se zbog promjena na tržištu cijene ipak mogle povećati već s otvaranjem burzi. Barem iduća dva tjedna, to ne bi trebalo utjecati na Hrvate. 

Na sjednici Vlade trebao bi se naći i prijedlog izmjena Zakona o PDV-u kojim se uvodi tzv. 'plivajući PDV' na naftne derivate. Riječ je o modelu koji bi Vladi omogućio da uredbom brzo prilagođava poreznu stopu, bez potrebe za provođenjem zasebne zakonske procedure u Saboru. Trenutačna stopa PDV-a iznosi 25 posto, a u izvanrednim okolnostima mogla bi se smanjiti na najmanje 15 posto. Premijer Andrej Plenković u petak je izjavio da se očekuje pad cijena svih vrsta naftnih derivata, uključujući i ukapljeni naftni plin, kako za boce tako i za spremnike. 
FOTO Pogledajte što je Zagrepčanka pronašla u garaži, stručnjaci poručuju: 'Ovo nikako nemojte napraviti ako ih uočite'
