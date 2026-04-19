SAD odobrio JANAF-u nove isporuke nafte Srbiji

Jadranskom naftovodu američki Ured za nadzor strane imovine (OFAC) izdao je licenciju za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 16. lipnja. Uprava JANAF-a navodi kako je Jadranski naftovod u suradnji s Vladom Republike Hrvatske osigurao licenciju za nastavak izvršavanja obveza iz Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS, s važenjem do polovine ove godine.

"Izdavanjem predmetne licencije od strane nadležnog tijela američkog ministarstva financija, OFAC-a, omogućeno je daljnje stabilno i sigurno odvijanje opskrbe naftom, u skladu sa strateškom ulogom Republike Hrvatske kao energetskog čvorišta u ovom dijelu Europe", piše u priopćenju u kojem se navodi kako JANAF posluje odgovorno i u skladu s međunarodnim propisima te svojom ulogom strateškog energetskog čvorišta Europske unije, a sve u cilju zadovoljenja energetskih potreba Republike Hrvatske i ovog dijela Europe.

Kako prenose srbijanski mediji, tvrtka NIS zatražila je 9. travnja od OFAC-a novu posebnu licenciju kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i nakon 17. travnja, kada je isticalo važenje prethodne licencije izdane 20. ožujka. Američka administracija produljila je licenciju za pregovore Gaspromnjeftu i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji do 22. svibnja, javlja RTS, koji podsjeća da je OFAC uveo sankcije NIS-u 9. listopada prošle godine upravo zbog većinskog ruskog vlasništva.

Predsjednik Aleksandar Vučić nakon poraza Viktora Orbána na izborima u Mađarskoj rekao je kako vjeruje da će se projekti s Mađarskom koje je ranije dogovorio s Orbánom nastaviti, a jedan od njih je i izgradnja naftovoda. Vučić je kazao da je razgovarao s predsjednikom uprave MOL-a Zsoltom Hernádijem i da mađarska kompanija uskoro očekuje potpisivanje dioničarskog ugovora kako bi preuzela NIS. – Opredjeljenje MOL-a je da se nastave razgovori, kako sa Srbijom tako i s Rusijom – tvrdi Vučić.