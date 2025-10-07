Naši Portali
Preminuo je Halid Bešlić, u 72. godini napustio nas jedan od najomiljenijih pjevača regije
Životna priča Halida Bešlića: Imao je skromno djetinjstvo, a poslije teške nesreće mislio je kako više neće pjevati
Neočekivana prepreka

Nobelov odbor ne može doći do dobitnika koji 'uživa u životu' planinareći u prirodi

FILE PHOTO: Fred Ramsdell of Sonoma Biotherapeutics, who won the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine
Foto: Sonoma Biotherapeutics/REUTERS
1/5
Autor
Vedran Balen
07.10.2025.
u 15:03

Fred Ramsdell osvojio je Nobelovu nagradu za medicinu 2025., ali možda to još ne zna jer je negdje u Idahu i nedostupan

Nobelov odbor nije uspio stupiti u kontakt s ovogodišnjim dobitnikom Nobelove nagrade za medicinu, koji „uživa u životu“ planinareći „off the grid“, potvrdio je glasnogovornik njegovog laboratorija Sonoma Biotherapeutics sa sjedištem u San Franciscu. Fred Ramsdell podijelio je prestižnu nagradu s Mary Brunkow iz Seattla u saveznoj državi Washington i Shimonom Sakaguchijem s Osake University u Japanu, za njihova otkrića o funkcioniranju imunološkog sustava, prenosi The Guardian. No Ramsdellova digitalna detoksikacija znači da Nobelov odbor još nije mogao do njega doći i priopćiti mu vijest.

- I sam pokušavam stupiti u kontakt s njim. Mislim da možda planinari u udaljenim dijelovima Idaha - rekao je Jeffrey Bluestone, prijatelj Ramsdella i suosnivač laboratorija, za AFP.

Odbor je naišao na prepreku i u pokušaju da dođe do Brunkow – oboje istraživača sa sjedištem na zapadnoj obali SAD-a, koja je devet sati iza Stockholma – no na kraju su uspjeli stupiti u kontakt s njom. - Rekao sam im da, ako imaju priliku, nazovu natrag - izjavio je Thomas Perlmann, glavni tajnik Nobelovog odbora, na konferenciji za novinare prilikom objave dobitnika.

Troje znanstvenika osvojilo je nagradu za istraživanje koje je identificiralo „čuvarice“ imunološkog sustava, tzv. regulatorne T-stanice. Njihov rad bavi se „periferijom imunološke tolerancije“ koja sprječava da imunološki sustav šteti tijelu, a doveo je i do novog područja istraživanja te razvoja potencijalnih medicinskih tretmana koji se trenutno procjenjuju u kliničkim ispitivanjima.

Shimon Sakaguchi, 74-godišnjak, napravio je prvo ključno otkriće 1995., otkrivši dosad nepoznatu klasu imunoloških stanica koje štite tijelo od autoimunih bolesti. Mary Brunkow, rođena 1961. i sada voditeljica projekata u Institutu za sustavnu biologiju u Seattlu, te 64-godišnji Fred Ramsdell, stariji savjetnik u Sonoma Biotherapeutics, napravili su drugo ključno otkriće 2001.

Slične su poteškoće s kontaktiranjem dobitnika Nobelove nagrade bilo i 2020. godine za ekonomiju. Kada je Bob Wilson u Stanfordu dobio poziv usred noći, isključio je telefon pa je odbor morao nazvati njegovu suprugu. Kad odbor nije uspio doći ni do drugog dobitnika Paula Milgroma, Wilson ga je morao probuditi. Snimka sa sigurnosne kamere zabilježila je trenutak kada je Milgromu priopćeno da je osvojio Nobelovu nagradu, na što je zbunjeno odgovorio: „Jesam li? Vau.“

