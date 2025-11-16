Naši Portali
Posjet Sarajevu

Njemački ministar Wadephul: Mjesto BiH je u EU, a Schmidt ima punu potporu Berlina

Sarajevo: Christian Schmidt sastao se sa ministricom vanjskih poslova Japana Yokom Kamikawom
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.11.2025.
u 20:26

Wadephul je istaknuo kako su zaštita temeljnih načela Daytonskog sporazuma odnosno poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH od ključnog značaja, a očuvanje mira u srcu Europe trajna zajednička obveza

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao je u nedjelju u Sarajevu kako vlada njegove zemlje snažno podupire djelovanje visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta i smatra da on treba nastaviti obnašati tu dužnost kako bi se osiguralo provođenje reformi i poštivanje Daytonskog sporazuma.

Wadephul, koji je dužnost šefa njemačke diplomacije preuzeo u svibnju, u Sarajevo je stigao na početku svog prvog posjeta zapadnom Balkanu. On je istaknuti član Kršćansko-demokratske unije (CDU) dok je Schmidt iz sestrinske Kršćansko-socijalne unije (CSU).

Smjena vlasti u Njemačkoj odnosno dolazak vlade lijeve koalicije koju je predvodio Olaf Scholz nije dovela do promjene odnosa prema Schmidtu i njegovu mandatu u BiH, a Wadephul je u nedjelju potvrdio kako će tako biti i ubuduće s vladom sadašnjeg kancelara Friedricha Merza.

"Posao koji obavlja visoki predstavnik iznimno je važan", rekao je u izjavi za medije u Sarajevu Wadephul nakon sastanka sa Schmidtom u sjedištu visokog predstavnika (OHR).

Wadephul je istaknuo kako su zaštita temeljnih načela Daytonskog sporazuma odnosno poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH od ključnog značaja, a očuvanje mira u srcu Europe trajna zajednička obveza.

U vrijeme rastućih geopolitičkih razmirica širenje EU-a postaje još važnije jer je to investicija u trajni mir, upozorio je šef njemačke diplomacije.

"Proces pristupanja jest i ostaje temeljen na učinku. Za države zapadnog Balkana to je provedba dubokih i teških reformi i tu nema prečica", kazao je dodajući da u slučaju BiH to znači prije svega jačanje vladavine prava i demokracije.

Visoki predstavnik Schmidt zahvalio je Wadephulu na iskazanoj potpori najavivši kako će nastaviti  pomagati u provedbi reformi. Također je rekao da je unatoč nedavnoj teškoj krizi u BiH optimist kada je riječ o europskom putu te zemlje ukoliko domaći političari preuzmi svoj dio odgovornosti za provedbu reformi.

Institucije BiH, ustvrdio je, pokazale su kako se mogu nositi s ozbiljnim izazovima no u proteklim se mjesecima pokazalo i koliko je važna prisutnost međunarodne zajednice.

"Pridržavat ću se mandata koji su dali Daytonski sporazum, međunarodna zajednica i UN", kazao je Schmidt.

Uoči dolaska na Balkan Wadephul je poslao poruku svim državama te regije koje žele postati članicama Europske unije. Kazao je da Njemačka podupire takve ambicije no očekuje reforme, posebice jačanje vladavine prava i borbu protiv korupcije te smanjenje ovisnosti o ruskim energentima. 

Pohvalio je Albaniju i Crnu Goru zbog napretka koji su ostvarile, dodajući kako je pred ostalim potencijalnim kandidatima za članstvo u EU "još puno toga za napraviti".

"U interesu EU-a je da regija ne bude prepuštena snagama koje nastoje destabilizirati naše demokracije. Samo na taj način Europa može ostati jaka iznutra", poručio je Wadephul dodajući kako je jasno da i EU treba reforme kako bi ostala sposobna djelovati te i dalje biti privlačna.

Ključne riječi
Christian Schmidt Njemačka BiH

