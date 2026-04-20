Austrijski 'Die Presse': Ucjenjivači traže 2 milijuna eura, a policija po Gradišću još jednu manipuliranu staklenku

U međunarodnom "horor slučaju” manipuliranih HiPP staklenki s dječjom hranom u kojima je navodno nađen otrov za štakore i dalje na mnoga pitanja još uvijek nema odgovora. Austrijska policija zasad odbija potvrditi da je riječ o ucjeni, o čemu pišu neki domaći mediji.

Međutim, austrijski dnevni list “Die Presse” u ponedjeljak izvještava o navodnoj e-poruci s ucjenom, za koju se kaže da je stigla proizvođaču HiPP-a u Njemačkoj, još 27. ožujka ove godine. “Presse” navodi da je u poruci traženo dva milijuna eura do 2. travnja. Također se je prijetilo postavljanjem otrovanih staklenki dječje hrane u Češkoj, Slovačkoj i austrijskoj pokrajini Gradišću.

List piše da je HiPP navedenu poruku navodno vidio prekasno, tek 16. travnja. Prema informacijama koje je dobio list “Die Presse”, ukupno 12 prodanih staklenki bi moglo biti s otrovnim sadržajem. Nakon povlačenja cijelog asortimana HiPP staklenki s dječjom hranom koje se prodaju u supermarketima Spar, Austrija, a ima ih oko 1500, do sada je samo u Gradišću pronađena jedna staklenka u kojoj je sadržaj otrovan otrovom za štakore.

Dok “Die Presse” piše o 12 manipuliranih staklenki HiPP dječje hrane, glasnogovornik Ravnateljstva Pokrajinske policije Gradišća Helmut Marban izjavio je kako se pretpostavlja da je “u opticaju barem još jedna takva staklenka”. Uz napomenu, da je i ta druga staklenka, kao i prva kupljena u istoj trgovini, Spar-u u Eisenstadtu, te se sumnja da bi i u njoj mogao biti otrov za štakore.Prema Marbanovim riječima sada je važno, što prije “pronaći staklenku i maknuti je iz opticaja”.

“Postoje snažni dokazi da je ova druga staklenka, jedina koja je još u opticaju”, istakao je glasnogovornik gradišćanske Pokrajinske policije. Marban je rekao kako se taj zaključak temelji na dosadašnjim nalazima istrage. Pritom je odbio dati daljnje pojedinosti poručivši: “Svaka dodatna informacija mogla bi ugroziti istragu”. Međutim na novinarski upit priznao je kako se daljnje manipuliranje ne može isključiti.

Očito da policija ima znatno više informacija, ali zasad šuti i ne daje ih još u javnost. Policijski glasnogovornik Helmut Marban nije također htio potvrditi medijima da se u “slučaju HiPP” radi o ucjeni. I glasnogovornica trgovačkog lanca Spar također nije htjela odgovoriti na upit je li primljen pismeni zahtjev za iznudu i u kojoj mjeri postoji veza s njemačkom istragom.

Glasnogovornik HiPP-a Clemens Preysing u nedjelju je govorio o “kriminalnom djelovanju izvana”. Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES) u subotu je na svojoj web stranici napomenula da se radi o “sumnji za pokušaj iznude”. Kasnije je tu napomenu uklonila iz svog priopćenja za javnost.

Austrijska ministrica za zdravstvo i zaštitu potrošača iz redova socijaldemokrata (SPÖ) Korinna Schumann, u ponedjeljak je pozvala i dalje na oprez. “Uistinu je duboko uznemirujuće da je netko očito spreman ugroziti zdravlje beba iz kriminalnih motiva”, rekla je ministrica istaknuvši: “Nisu pogođene samo bebe. I osobe s invaliditetom koriste ove staklenke”.

Državno tužiteljstvo u Eisenstadtu u Gradišću, koje je već pokrenulo istragu zbog namjernog ugrožavanja javnosti od zasad nepoznatog ili nepoznatih počinitelja, u ponedjeljak je putem svoje glasnogovornice Petre Bauer priopćilo da se još čeka na toksikološko izvješće o sadržaju pronađenom u prvoj zaplijenjenoj HiPP staklenci.

Austrijska policija i u ponedjeljak je pozvala sve građane Austrije, posebice roditelje male djece, te starije i bolesne osobe na poseban oprez, nakon što je u subotu u austrijskoj saveznoj pokrajini Gradišće pronađena, i potom zaplijenjena, jedna staklenka njemačkog proizvođača dječje hrane HiPP, kupljena u supermarketu Spar u Eisenstadtu (Željezno), u kojoj je testirani sadržaj bio pozitivan na otrov za štakore.

Da podsjetimo! Ured kriminalističke policije austrijske pokrajine Gradišće izvijestio je da je u mjestu Schützen am Gebirge (okrug Eisenstadt-okolica) zaplijenio HiPP-ovu staklenku dječje hrane koja je sadržavala 190 grama kašice od “mrkve i krumpira”, koja je bila očevidno manipulirana. Staklenku je prijavio kupac, a hrana nije konzumirana, izvještava “Heute”. Kontaminirane staklenke označene su bijelom naljepnicom i crvenim krugom na dnu staklenke.

Austrijske vlasti i dalje pozivaju sve osobe koje kupuju dječje kašice i slične proizvode, da dobro provjere imaju li kući u ormariću potencijalno manipuliranu, preciznije rečeno već otvaranu HiPP-ovu staklenku s dječjom hranom. U takvom slučaju postoji mogućnost da je u sadržaj u staklenki umiješan otrov za štakore.

Otvorene staklenke mogu se prepoznati, kako se navodi, po oštećenom poklopcu i nedostatku uobičajenog zvuka “klik” prilikom otvaranja. Osim toga, otvorena staklenka HiPP dječje hrane čiji je sadržaj manipuliran ima na dnu staklenke bijelu naljepnicu s crvenim krugom. Istraga je u punom jeku. I to u četiri zemlje: Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Bavarskoj.

Pozadina ovog “horor slučaju” bila je tekuća istraga u Njemačkoj. U sklopu te istrage, austrijske vlasti su obaviještene od svojih njemačkih kolega da je moguće da kontaminirane HiPP-ove staklenke dječje hrane cirkuliraju u Eisenstadtu (Željeznom), glavnom gradu austrijske pokrajine Gradišće.

Domaći mediji navode da je policija i u Češkoj i Slovačkoj također otkrila i zaplijenila inkriminirane staklenke s HiPP-ovom dječjom hranom. Prvi laboratorijski testovi otkrili su otrovni aditiv u tim proizvodima. Također je objavljeno da su manipulirane staklenke imale miris kao da je sadržaj pokvaren.

Uz pomoć Saveznog ureda austrijske kriminalističke policije, uzorak zaplijenjenog proizvoda u pokrajini Gradišće pregledan je u subotu poslijepodne. Test je pokazao pozitivnu reakciju na otrov za štakore, izvijestila je policija. Istraga u Austriji se nastavlja. Vode je zajedno Ured kriminalističke policije pokrajine Gradišće u suradnji sa Saveznim Uredom austrijske kriminalističke policije.

Ono što je prema policijskim uputama također potrebno uraditi ako je staklenka s dječjom hranom sumnjiva i ima na dnu bijelu cedulju s crvenim krugom, odmah ju treba maknuti dalje od ostale hrane, i to, po mogućnosti s rukavicama. Nakon toga, odmah temeljito oprati ruke sa sapunom (najmanje 30 sekundi), prije bilo kakvog daljnjeg kontakta s nekom drugom osobom, posebno s djecom. I pozvati policiju.

Sve informacije o povlačenju HiPP-ovih staklenki s dječjom hranom koje sadrže potencijalno opasne tvari treba javiti Ravnateljstvu Pokrajinske policije Gradišća na telefonski broj: +43-591-3310, kućni 3333. Nadležni austrijski organi vlasti pozivaju stanovništvo u Austriji na povećanu budnost i oprez te mole za brzo prijavljivanje svih sumnjivih zapažanja.

AGES upozorava da se simptomi trovanja mogu pojaviti dva do pet dana nakon konzumiranja otrovane dječje hrane. Moguće posljedice uključuju krvarenje (desni, iz nosa, modrice, krv u stolici…). Ako se pojavi krvarenje, ekstremna slabost ili bljedilo, odmah se treba obratiti liječniku. Bitno je liječnika obavijestiti da je dijete ( ili neka druga osoba) konzumiralo zaraženu dječju hranu.

Trgovački lanac SPAR je uputio apel kupcima da provjere svoje zalihe kod kuće. Svi proizvodi kupljeni u poslovnicama SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ili Maximarkt u Austriji, mogu se vratiti, uz povrat novca u punom iznosu i bez računa. Iz SPAR-a naglašavaju da ne mogu isključiti prisutnost opasne tvari u sadržaju staklenki dječje hrane HiPP, koja bi mogla biti smrtonosna za dojenčad.

Kako je izvijestila u ponedjeljak Austrijska novinska agencija APA, iako nema službenih preporuka ili uputa vlasti, iz predostrožnosti su i DM Austrija i njemačka trgovačka grupa REWE povukli HiPP-ov proizvod “Vegetable Baby Food Glass- Mrkva s krumpirom 190 grama” iz prodaje.