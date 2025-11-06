Njemačko tržište nekretnina ponovno bilježi rast: Novi rekordi očekuju se do 2027. godine

Cijene stambenih nekretnina u Njemačkoj ponovno su u uzlaznom trendu, a prema novoj analizi Instituta za svjetsko gospodarstvo (IfW) iz Kiela, mogle bi dosegnuti povijesne razine do kraja 2027. godine, prenose njemački mediji.

U trećem tromjesečju ove godine zabilježen je blagi, ali stabilan rast vrijednosti nekretnina. Stanovi u privatnom vlasništvu poskupjeli su u prosjeku za 1,2 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, dok su cijene obiteljskih kuća porasle za 1,3 posto, objavio je IfW u četvrtak, piše FenixMagazin.

Na godišnjoj razini, u usporedbi s istim razdobljem 2023., cijene stanova porasle su za 2,7 posto, obiteljskih kuća za 4,3 posto, dok su višestambene zgrade zabilježile pad od 0,4 posto. „Ako se stope rasta iz tekućeg tromjesečja nastave, cijene nekretnina neće dosegnuti novi rekord svih vremena do kraja 2027.“, navodi se u izvješću istraživača.

Unatoč rastu, tržište se još uvijek nije u potpunosti oporavilo od korekcije iz 2022. godine. Na nacionalnoj razini, stanovi su i dalje oko deset posto ispod tadašnjih rekordnih cijena, obiteljske kuće gotovo dvanaest posto, a višestambene zgrade i do 25 posto niže. „Općenito, vidimo umjeren, ali stabilan trend rasta cijena nekretnina“, izjavio je stručnjak IfW-a, ističući da tržište pokazuje znakove oporavka.

Posebno se povećao broj transakcija: tijekom ljeta je u odnosu na prošlu godinu zabilježen dvoznamenkasti rast prodaje. Najizraženiji porast dogodio se u segmentu stanova, gdje je broj prodanih jedinica skočio za 14 posto. „Sve veći broj transakcija pokazuje da su se mnogi sudionici na tržištu očito prilagodili trenutnim uvjetima“, dodao je stručnjak IfW-a. Usporedba s razdobljem od 2019. do 2021., koje se smatra vrhuncem nekretninskog procvata – pokazuje da su sadašnje brojke tek neznatno niže. U slučaju obiteljskih kuća, prodaja je čak bila pet posto viša.

Rast cijena nije bio ujednačen u svim dijelovima zemlje. Među osam najvećih njemačkih gradova, najveći skok zabilježen je u Düsseldorfu (+1,6 posto), Leipzigu (+1,0 posto) i Stuttgartu (+0,6 posto). Dok su cijene u Frankfurtu na Majni ostale nepromijenjene, Köln je zabilježio pad od 1,0 posto. Podaci za Berlin, Hamburg i München još nisu u potpunosti dostupni.

Zanimljivo je da su u Leipzigu cijene dosegnule novi povijesni vrhunac, gotovo jedan posto iznad rekordne razine iz sredine 2022. godine, dok su u ostalim velikim urbanim središtima i dalje osjetno niže. „Potražnja za stanovima je velika“, naglasio je stručnjak, dodajući kako „većina pokazatelja ukazuje na daljnji rast cijena u bliskoj budućnosti, unatoč vjerojatnim i dalje visokim troškovima financiranja“.