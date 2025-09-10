Naši Portali
NIJEMCI U POLUFINALU

Dončić zabio 39, ali Slovenci idu kući! Njemačka prošla u drami o kojoj će se pričati

FIBA EuroBasket 2025 - Quarter Finals - Germany v Slovenia
INTS KALNINS/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
10.09.2025.
u 22:10

Njemačka će u polufinalu igrati protiv Finske, a u drugom polufinalu susrest će se Grčka i Turska

Njemačka je u polufinalu Europskog prvenstva u košarci! U jednoj od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela turnira, domaćini su nakon velikog preokreta srušili moćnu Sloveniju s 99:91 i tako prekinuli snove Luke Dončića i suigrača o osvajanju nove medalje. Iako je slovenski košarkaški čarobnjak ubacio nevjerojatnih 39 poena, to nije bilo dovoljno za slomiti discipliniranu i fanatično borbenu njemačku momčad, koja je pred svojom publikom pokazala iznimnu mentalnu snagu i timsku igru kada je to bilo najpotrebnije.

Sve je na početku izgledalo kao da će se večer odvijati po slovenskim notama. Momčad izbornika Aleksandra Sekulića furiozno je otvorila susret, nametnula svoj prepoznatljivi brzi ritam i od samog početka preuzela kontrolu nad utakmicom. Dončić je dirigirao napadom, pogađao iz svih pozicija i briljantno razigravao suigrače, što je rezultiralo stvaranjem uvjerljivog vodstva. Na kraju prve četvrtine na semaforu je stajalo visokih 32:21 za Sloveniju, a u tim trenucima činilo se da Nijemci nemaju rješenja za razigranog suparnika te da je put prema polufinalu za jednog od glavnih favorita turnira širom otvoren.

Međutim, Njemačka se nije predavala. Nošeni podrškom s tribina, u drugoj i trećoj četvrtini polako su, ali sigurno, topili prednost Slovenije. Pokazivali su zavidnu upornost u obrani i veliku strpljivost u napadu, ne dopuštajući protivniku da se dodatno odvoji. Ključni trenutak dogodio se na samom početku posljednje dionice igre. Nijemci su ušli u nevjerojatan ritam i fantastičnom serijom od 12:0 ne samo dostigli, već i prestigli slovensku prednost, preuzevši vodstvo koje više nisu ispuštali do samog kraja susreta. Bio je to pravi hladan tuš za slovenske navijače i jasan znak da se utakmica u potpunosti okrenula u korist domaćina.

Posljednja četvrtina donijela je pravu dramu i iscrpljujuću bitku za svaku loptu. Luka Dončić je, unatoč velikim problemima s osobnim pogreškama zbog kojih je morao igrati znatno opreznije u obrani, pokušavao nadljudskim naporima vratiti svoju momčad u igru. Njegovi fantastični potezi i koševi držali su Sloveniju na životu, no s druge strane je stajao sjajno uigrani njemački stroj. Trio Franz Wagner, Dennis Schröder i Daniel Theis odigrao je fenomenalnu utakmicu, preuzimajući odgovornost u ključnim trenucima i pogađajući važne šuteve kojima su definitivno slomili otpor Slovenaca i osigurali prolazak u borbu za medalje.

Ovom velikom pobjedom Njemačka je osigurala svoje mjesto u polufinalu, gdje će u petak snage odmjeriti s reprezentacijom Finske, koja je također ispisala povijest plasiravši se po prvi put među četiri najbolje ekipe Europe pobjedom protiv Gruzije. U drugom, jednako atraktivnom polufinalnom paru sastat će se Grčka i Turska.
Ključne riječi
Eurobasket Njemačka Luka Dončić Slovenija

