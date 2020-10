Njemačka i Slovenija na rubu drugog potpunog zatvaranja

Slovenski premijer Janez Janša i njemačka kancelarka Angela Merkel održali su zajedničku videokonferenciju i razmjenu mišljenja o aktualnim pitanjima poput pandemije novog koronavirusa, ali i situaciju na zapadnom Balkanu i stanje na području migracija, i to u sklopu predsjedavajućeg "trija" s obzirom na to da Njemačka predsjeda Vijećem EU do konca godine, nakon čega europsko predsjedništvo preuzimaju najprije Portugal, a potom Slovenija.

Dramatične brojke

Zemlje koje čine trio blisko surađuju i utvrđuju ciljeve koje je moguće ostvariti tijekom šestomjesečnog predsjedanja, ali i dugoročnije ciljeve, za čije je ostvarenje potrebno više vremena. Za vrijeme njemačkog predsjedništva Sjeverna Makedonija trebala bi početi pristupne pregovore s EU, najvjerojatnije u prosincu, dok je Slovenija u ciljeve svog predsjedništva uvrstila snažniju i otporniju Uniju, koja će se biti kadra bolje nositi upravo s pandemijama poput sadašnje, ali i s nezakonitim migracijama i kibernetičkim prijetnjama.

Njemačka je na početku drugog pandemijskog vala pokazala puno više europske solidarnosti nego na početku prvog, kada je zabranila izvoz medicinske opreme iz zemlje, što je izazvalo ogorčene reakcije u Italiji koja je tada bila u najtežoj situaciji. Njemačka je sada susjednim zemljama ponudila pomoć i svoje bolničke kapacitete za njihove teško oboljele pacijente.

Situacija s pandemijom koronavirusa i u Sloveniji i u Njemačkoj istodobno poprima dramatične razmjere, a Slovenija i Njemačka su jučer, kao i Hrvatska, Austrija i Poljska, zabilježile rekordan broj novih zaraza. Situacija u slovenskim bolnicama zasad je pod kontrolom, ali bi se mogla pogoršati ako se broj zaraženih i hospitaliziranih bude nastavio povećavati sadašnjim alarmantnim tempom. Vođa odjela intenzivne terapije na infektivnoj klinici Kliničkog centra u Ljubljani Matjaž Jereb ocjenjuje da je naglo širenje virusa rezultat činjenice da je prijeđena kritična granica zaraženih u populaciji, a ne promjene vremena ili mutacije virusa.

Sve se više spominje ponovno uvođenje potpunog lockdowna u zemlji, što zagovaraju i ministar zdravstva Tomaž Gantar i šefica stručnog tima za epidemiju Bojana Beović, koja tvrdi da je struka predložila vladi potpuni lockdown još prošli tjedan, ali vlada Janeza Janše zasad oklijeva s donošenjem najteže odluke znajući da će ona imati teške gospodarske posljedice.

Janšina vlada apelira na građane da se pridržavaju već donesenih strogih epidemioloških mjera, među kojima su i zabrana kretanja u noćnim satima, odnosno policijski sat, koji u Sloveniji i glavnom gradu Ljubljani nije bio uveden ni u vrijeme kratkotrajnog lipanjskog rata 1991. godine. U Sloveniji je zabranjeno okupljanje više od šest osoba, a od jučer su zatvorena i kina i ostale kulturne ustanove.

Situaciju u Sloveniji otežava činjenica da u javnosti i politici ne postoji suglasje oko već donesenih mjera i mjera što ih tek treba donijeti. Opozicija optužuje premijera Janšu da njegova vlada nije pripremila zemlju za drugi val epidemije tvrdeći da Janša zloupotrebljava epidemiju za ostvarenje svoje političke agende, što ilustrira činjenicom da se Janšina vlada u jeku epidemije bavi "kadrovskim tsunamijem", koji uključuje smjenu vodstva javne televizije i regulatornih agencija, promjenu medijskog zakonodavstva i ratovanje s kulturnjacima i nevladinim sektorom koji su tradicionalno nenaklonjeni desnoj vladi.

Zaražen i ministar zdravstva

Situacija je dramatična i u Njemačkoj, gdje su jučer potvrdili više od 11 tisuća novih zaraza, što je novi rekord i skok od gotovo 50 posto u zadnja 24 sata.

Zarazio se i ministar zdravstva Jens Spahn premda on stalno nosi masku i poštuje mjeru održavanja distance, što su koronaskeptici ponovno iskoristili za svoju propagandu. Lokalne vlasti u nizu saveznih pokrajina zaoštravaju epidemiološke mjere, među kojima je i zabrana većih okupljanja.

U Berlinu tako u nekim ulicama i kvartovima zaštitne maske moraju nositi i na otvorenom, a kancelarka Merkel poziva građane da smanje privatna druženja i radije ostanu doma, referirajući se na nalaze epidemiologa da se virus najbrže širi upravo na takvim druženjima.

- Sada odlučujemo kakvu ćemo zimu i Božić imati. O tome odlučujemo svi svojim sadašnjim ponašanjem - poručila je sugrađanima njemačka kancelarka.