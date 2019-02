Njemačka 58 milijardi eura u plusu, a na rubu recesije

Nakon niza upozorenja za njemačku ekonomiju, jučer je tamošnja vlada konačno objavila dobru vijest. Ukupan je proračunski višak, na svim razinama vlasti, koji je vlada ostvarila, čak 58 milijardi eura ili 1,7 posto BDP-a. Najbolji je to rezultat, u apsolutnom iznosu, za tamošnji budžet u posljednja tri desetljeća, odnosno od ujedinjenja Njemačke.

“Gotove debele godine”

To je već peta godina zaredom u kojem njemačko gospodarstvo bilježi suficit, no nikada on nije bio ovako velik. Za usporedbu, rashod je hrvatskog proračuna oko 140 milijardi kuna, što znači da je njemački višak tri puta veći od ukupnog hrvatskog proračuna.

Tomu se može pribrojiti i nedavni pokazatelj prema kojem Njemačka ima najveći suficit tekuće bilance plaćanja na svijetu koji iznosi 294 milijarde dolara, čak 121 milijardu više od prvog pratitelja Japana. Ta mjera bilježi uvoz i izvoz robe, usluga i investicija i pokazatelj je da je Njemačka prošle godine dobro poslovala.

– Proračunski višak nastaje zbog izvoza te eura i Europske unije, dva mehanizma kojima se Njemačka koristi upravo kako bi osnažila svoj izvoz. Veći izvoz, uz iste porezne stope, znači više novca u proračunu – objašnjava ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.

No, ovim podacima unatoč, vlada i analitičari zabrinuti su zbog drugih nedavnih gospodarskih pokazatelja, prema kojima je njemačko gospodarstvo palo 0,2 posto u trećem kvartalu prošle godine i stagniralo na 0,0 posto u četvrtom, što znači da je jedva izbjegla recesiju koja nastupa kada neko gospodarstvo padne dva kvartala zaredom.

Njemačka vlada shvaća da se proračun bolje punio i slabije praznio od očekivanog i da bi učinci stagnacije mogli uskoro udariti na nj. Tako je već na početku nove godine ministar financija Olaf Scholz rekao da su “debele godine” gotove.

– Dobra vremena u kojima država ubire više poreza nego što se očekuje bliže se kraju – rekao je.

– Ne treba paničariti jer stagnacija njemačkog gospodarstva koje radi uz punu zaposlenost (nezaposlenost je oko 4 posto) i iskorištene kapacitete nije toliko loša – kaže Jurčić i dodaje da bi problem bio kada bi radnici ostajali bez posla.

Hitler razlog za štednju

– Italija je suprotan primjer: njihovo gospodarstvo stagnira, ali uz visoku nezaposlenost, što pokazuje manjkavosti ekonomije – nastavlja Jurčić. On smatra da proračunski višak njemačka vlada neće nužno utrošiti za poticanje potrošnje ili investicija, a kao razlog navodi povijesnu traumu.

– Nijemci misle da je inflacija dovela Adolfa Hitlera na vlast i ne žele provoditi politike koje bi je mogle ponovno vratiti – zaključio je ekonomski analitičar.

