Nizao je medalje, a zbog moždanih udara sada uči hodati i pričati: 'Svaka pomoć bi nam dobro došla'

Daruvarčanin Eniz Jašarević nizao je medalje u maratonima i trail utrkama godinama, a za to je trenirao pet do šest dana u tjednu. Dnevno je trčao po 20 kilometara, a u jednoj utrci po šumama Papuka prije tri godine je pretrčao 168 kilometara u 31 sati. Sve je to stalo u travnju ove godine, kada je dobio moždani udar koji mu je promijenio cijeli život.

- Negdje oko ponoći, Eno se počeo čudno ponašati. Bio je uplašen i potpuno zbunjen. Onda mu je mobitel iz ruke pao na pod. Pitala sam ga što mu je, a on me samo pogledao. Ništa mi nije mogao reći. Pokazao mi je svoju desnu ruku i dao mi do znanja da mu ruka ne funkcionira - ispričala je supruga Daliborka za MojPortal.hr. Nakon inducirane kome, edema u mozgu i embolije u plućima, Eniz više nije mogao pričati niti hodati, a otad se bori da bi ponovno mogao razgovarati sa svojom obitelji.

U Bjelovaru je krenuo i s logopedskim vježbama, a pokušava vratiti i osjet u lijevoj ruci, iako je funkcionalna. Puno su mu pomogli, govori supruga, i u Toplicama Lipik. Nakon povratka kući sredinom kolovoza, Eniz je tretman nastavio u Daruvarskim toplicama.

- On ne može izgovoriti ono što želi reći, iz usta mu samo izlazi: "Ne, ne, ne, ne". Kada pričamo, sve razumije, prepoznaje ljude, ali jako je teško razumjeti što želi. Zapravo tek kada je došao kući, shvatila koliko je oštećenje njegovog mozga jako, i moram priznati da mi je to bio još veći šok. Bila sam svjesna da neće biti lako, ali na ovo me nitko nije mogao pripremiti. Našla sam se u situaciji u kojoj mi je suprug ovisan o pomoći, a naše dvoje djece ga cijelo vrijeme gledaju takvog nemoćnog - kazala je.

POVEZANI ČLANCI:

Ipak, supruga sada traži pomoć građana kako bi mogla nastaviti s plaćanjem svih vježbi i terapija jer koliko god one bile učinkovite, izuzetno su skupe. U poliklinici Glavić nudi se i program GLARTH, no taj program obitel košta od 1.200 do 1.700 eura tjedno, a on bi na njih trebao ići minimalno osam tjedana.

- To je jako puno novca, tako da bi nam svaka pomoć dobro došla. Moramo probati sve i nadati se da će svojom upornošću i velikom voljom dobiti i ovu utrku života. Ni malo ne sumnjam u to, kao ni svi drugi koji ga poznaju - poručila je Daliborka, te moli pomoć svih koji su u mogućnosti.

Ako želite pomoći Enizu i njegovoj obitelji, to možete učiniti uplatom na broj računa:

IBAN: HR5124020063205798573

BIC: ESBCHR22

IME: ENIZ JAŠAREVIĆ

ADRESA: VRLIKA 71, 43500 DARUVAR