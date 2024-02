Niz reakcija nakon Milanovićevih prozivki: Turudić potvrdio tri sastanka s Mamićem

Predsjednik Zoran Milanović prozvao je danas Ivana Turudića, kandidata za čelnika DORH-a, da se, dok je bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, sastajao sa Zdravkom Mamićem. Najprije su se sastajali, tvrdi Milanović, dok je Mamić bio osumnjičenik, ali i kasnije, kada je bio pod istragom.

"Jučer je Plenković komentirao moj posjet Dubrovniku, kao da je to nešto važno i kao da me nešto svrbi. Ništa me ne svrbi, ali me nešto peče i boli jako i o tome nešto moram reći, to je moja dužnost. Ne mogu gledati kako se jednog opskurnog lika pokušava proizvesti u glavnog državnog tužitelja. Tome moram stati na put, i to radim", kazao je Milanović te potvrdio kako je premijeru Andreju Plenkoviću poslao povjerljiv dopis o Turudiću prije dva dana.

Milanovićeve izjave danas su izazvale niz reakcija. Oporba je tako oštro kritizirala prijedlog imenovanja Ivana Turudića čelnikom DORH-a, prozivajući "Plenkovićevu kliku zbog okupacije institucija" i tražeći odgodu glasovanja. Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić istaknula je kako nije iznenađena razvojem događaja oko Turudića.

VIDEO Milanović: 'Plenković je izmislio da se državni odvjetnik postaje natječajem, ovo je prljavi zdenac'

"Je li se on zaista samo jednom s njom sastao ili je to bilo više susreta, i oko kojeg slučaja ga je lobirala. On je tvrdio da je to bilo jednom, da se ne sjeća oko kojeg slučaja je to bilo, a moj je osjećaj da je i oko toga lagao i da je njegov score tri od tri", rekla je Benčić.

Dok su Milanović i oporba napadali Turudića, bilo je i onih koji su stali u njegovu obranu. Primjerice, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdio je da je Turudić sudac s dugogodišnjim iskustvom te da je prošao najrigoroznije sigurnosne provjere kao sudac u uskočkim predmetima.

"Vidio sam da je posljednju provjeru Sigurnosno-obavještajne agencije prošao 2019. i nisu se našle nikakve sigurnosne zapreke za obavljanje dužnosti za koju je potrebna ta najviša razina sigurnosne provjere", kazao je Božinović. Također, potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner izjavio je da je opasno to što se predsjednik Republike Zoran Milanović "poigrava" s klasificiranim dokumentima, prozvavši ga da se miješa u proces izbora glavnog državnog odvjetnika koji nije u njegovoj ovlasti.

Također nakon prozivku, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) na Facebooku je objavila "osam pitanja na koja Zoran 'Lex Perković' Milanović (i njegovi mališani) nemaju odgovor'. Iz HDZ-a su, pritom, istaknuli kako se "očito kod Turudića radi o nečemu sasvim drugom". Ivan Turudić kazao je za RTL Danas kako se neće povući te kako očekuje glasanje u srijedu. Također, potvrdio je tri sastanka s Mamićem 2015. godine.

