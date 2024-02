Božinović stao u obranu Turudića: 'Posljednju provjeru SOA-e prošao je 2019.'

Predsjednik Zoran Milanović optužio je ranije danas Ivana Turudića, kandidata za čelnika DORH-a, da se dok je bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu sastajao sa Zdravkom Mamićem koji je bio osumnjičenik, a potom i pod istragom. Saborska oporba potom je oštro kritizirala prijedlog imenovanja Turudića i zatražila odgodu glasovanja. Nakon prozivku, u Turudićevu je obranu stao Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Naime, on je kazao kako je Turudić prošao najrigoroznije sigurnosne provjere.

"Vidio sam da je posljednju provjeru Sigurnosno-obavještajne agencije prošao 2019. i nisu se našle nikakve sigurnosne zapreke za obavljanje dužnosti za koju je potrebna ta najviša razina sigurnosne provjere. Ne znam detalje, ne znam o nekakvim dokumentima koji su u optjecaju, ali znam što je rekao predsjednik Vlade jučer. Ako je nešto što se dogodilo 2015. već bilo u sigurnosnoj obradi u nekoliko navrata, ne znam zašto je to sad pitanje, a pretpostavljam da svi znamo zašto", kazao je Božinović, kako prenosi HRT.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner pozvao je Milanovića da odgovori na neka pitanja o svojoj ulozi u tom slučaju.

"Izjava predsjednika Milanovića je vrlo jasno na tragu njegovih stalnih napada na vladu i vladajuću većinu. Međutim, dosta je opasno to što se poigrava s klasificiranim dokumentima. Naravno, dolazimo do jednog cijelog niza pitanja na koje bi on morao odgovoriti. Naravno, da on neće na to odgovoriti, možda i bolje da ne odgovori. A kako to, ako je točno da je on znao za susrete suca Turudića prije osam godina, da svih tih osam godina nije ništa poduzeo", pitao je Reiner.